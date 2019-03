Ny rapport om IT-angrep: Norge er et av de mest utsatte målene i verden

Sikkerhetsseselskapet Trend Micro har nettopp sluppet sin årlige «Security Roundup»-rapport, og i den kommer det frem noen opplysninger som blant annet er interessante for norske bedrifter.

Ifølge rapporten er bedrifter i Norge spesielt attraktive for direktørsvindel.

Femteplass i verden

Direktørsvindel innebærer at noen utgir seg for å være en representant for ledelsen i en bedrift og retter seg mot personer i for eksempel økonomiavdelingen for å få dem til å utbetale store pengebeløp.

Norge står ifølge rapporten for 1,9 prosent av alle registrerte forsøk på direktørsvindel i 2018, noe som kanskje ikke høres mye ut, men det er nok til å gjøre Norge til det femte mest utsatte landet i verden når det gjelder direktørsvindel.

Vi er også aller høyst på statistikken blant ikke-engelsk-språklige land, bak Australia, USA, Storbritannia og Canada. Danmark står til sammenligning for kun 0,8 prosent, altså under halvparten av Norge.

- Direktørsvindel er spesielt vanskelig å oppdage fordi angrepene ikke inneholder skadelig programvare, og blir dermed ikke fanget opp av tradisjonelle sikkerhetstiltak, sier kommunikasjonssjef i Trend Micro, Karianne Myrvold, i en pressemelding.

Norge ligger på femteplass i verden når det gjelder forsøk på direktørsvindel, ifølge Trend Micros rapport. Foto: Trend Micro

Kraftig økning i kryptokapring og nettfiske

I 2018 kostet det bedrifter som ble utsatt for direktørsvindel i gjennomsnitt over 1,1 millioner kroner per angrep, sier rapporten.

Ellers viser det seg at kryptokapring, altså det å bruke andres datamaskiner til å utvinne kryptovaluta, er en angrepstype som er i meget sterk vekst. Denne formen for kriminell aktivitet økte med hele 237 prosent i fjoråret.

Nettfisking, eller «phishing»-angrep, fortsetter også å vokse. Antall tilfeller av URL-phishing, lenker som ser reelle ut, men som er skadelige, økte med hele 269 prosent i 2018, sammenlignet med 2017.

Den «gode» nyheten når det gjelder trusselbildet er at forekomsten av de tidligere mye omtalte løsepengevirusene, eller «ransomware», er nedadgående. Antall oppdagelser av forsøk på løsepengevirus falt med solide 91 prosent sammenlignet med 2017. Samtidig falt antall nye løsepengevirus-varianter med 45 prosent.

For flere detaljer kan du lese rapporten i sin helhet.

Les også: Fersk rapport: Dette er de svakeste leddene i store bedrifters nettverk »