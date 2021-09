Ny studie: Lett sminke kan lure ansiktsgjenkjenningskameraer

Sminke påført på en «naturlig» måte kan lure ansiktsgjenkjenningskameraer. Det viser en studie fra Cornell University som undersøker hvordan sminke kan brukes som et såkalt adversarial attack (et omvendt angrep) – en metode som endrer input-data og dermed lurer maskinlæringsalgoritmer til ikke å kunne gjenkjenne objekter for eksempel i bilder.

Det skriver The Register.

«Siden naturlig sminke ikke er fysisk iøynefallende, vil bruk ikke føre til mistanke. Vår metode viser at 'naturlig utseende sminke' som påføres en 'angripers' ansikt, skjuler hans/hennes identitet fra et ansiktsgjenkjenningskamera», skriver forskerne bak studien i en rapport.

I studiens lille eksperiment, utført på ti menn og ti kvinner i alderen 20 til 28, var ansiktsgjenkjenningskameraene bare i stand til å identifisere deltakere med 'adversarial makeup' riktig i 1,22 prosent av tilfellene.

Dette skiller seg fra de andre som ble testet. Men ansiktsgjenkjenningskameraet som ble brukt i eksperimentet, var bare i stand til å identifisere deltakere uten sminke riktig i 47,57 prosent av tilfellene, og da sminken ble påført tilfeldig, klarte det identifiseringen i 33,73 prosent av sakene. Så resultatene bør nok tas med en klype salt.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.