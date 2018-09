Ny teknikk lar hackere lese opplåsningsmønstre og PIN-koder «ut av løse lufta»

Det dukker stadig opp nye og tildels kreative metoder for å omgå sikkerhetsløsninger, og nå melder ZDNet om en hackemetode vi ikke har hørt så mye til tidligere – nemlig lydbølger.

Den nye teknikken kalles for «SonarSnoop» og er en slags sonarløsning som ble utviklet av forskere ved Linköping Universitet i Sverige og Lancaster University i Storbritannia.

Fanger opp ekkoet

Metoden innebærer å bruke en spesiallaget applikasjon på mobilen eller nettbrettet til å sende ut lydbølger fra høyttalerne med frekvenser som ikke kan høres av det menneskelige øret.

Dermed benyttes mobilens mikrofoner til å fange opp «ekkoet» – eller lydbølgene som sendes tilbake fra objekter som befinner seg i nærheten – for eksempel fingre som beveger seg over en mobilskjerm i et bestemt mønster.

Ved hjelp av en spesiell algoritme kan disse lydbølgene konverteres til data som avslører bevegelsesmønsteret, og dermed låse opp mobilen. Slik informasjon kan som kjent enkelt brukes til å låse opp en stjålet telefon.

Illustrasjonsbilde fra forskningsdolumentet. Foto: Skjermdump

Flere bruksområder

Forskerne skriver i forskningsdokumentet sitt at arbeidet setter søkelys på en en helt nye «familie» av sikkerhetstrusler.

Metoden i sin nåværende form er riktignok ikke idiotsikker, men den gjør det vesentlig lettere å «gjette» seg frem til det riktige opplåsningsmønsteret.

I tester utført av forskerne skal antallet mulige mønstre ha blitt redusert med 70 prosent.

Metoden er altså også umulig å merke for offeret, og ingen lyd eller vibrasjoner oppstår.

I tillegg mener forskerne at løsningen kan brukes til å skaffe seg andre typer informasjon, slik som for eksempel PIN-koder – noe som gjør trusselen større.

Alle de tekniske detaljene omkring den nye «proof of concept»-løsningen finner du i selve forskningsdokumentet.

Les også: All tofaktor-autentisering er ikke like bra »