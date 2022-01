Ny teknologi kan redusere antallet transistorer i en prosessor med 85 prosent

Forskere ved TU Wien har utviklet en ny type transistor for prosessorkjerner, som kan forandre seg etter behov. Potensielt kan dette redusere antallet transistorer som er nødvendig i en prosessor med 85 prosent, med de fordeler det fører med seg med hensyn til strømforbruk og varmeutvikling. Eventuelt kan man lage like mange transistorer som før, og få et tilsvarende hopp i ytelse.

Pussig nok har Samsung og IBM nylig kunngjort at de forsker på ny teknologi som skal kunne redusere strømforbruket for transistorer med nettopp 85 prosent.

Dette er imidlertid en helt annen teknologi.

Ved å benytte germanium i transistorene har forskerne ved TU Wien klart å redusere antallet transistorer som kreves for en matematisk oppgave fra 160 til 24, melder Tom's Hardware.

Nyvinningen går på at germanium-elementet, som er lagt til i tillegg til de tradisjonelle tre elementene en transistor består av, kan dynamisk bestemme transistorens funksjon. På den måten trenger man ikke lage transistorer med spesielle funksjoner, som ikke brukes når det ikke er behov for dem. I stedet endrer man transistorene til den typen man til enhver tid trenger til en oppgave i prosessoren.

Ifølge Tom's Hardware er ingen av materialene eller verktøyene som trengs, nye innen halvlederproduksjon, og det blir dermed enklere og raskere å inkorporere den nye teknologien. Vi bør imidlertid likevel ikke forvente at de skjer når som helst snart. Slik ny teknologi tar alltid lang tid å ta i bruk, og til å begynne med er det sannsynlig at den vil bli benyttet i tillegg til heller enn å erstatte konvensjonell prosessorteknologi.