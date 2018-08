Ny telefonsvindel på ferde: – Ikke ring tilbake dersom det ringer noen få ganger

I en pressemelding opplyser teleselskapet Telia at en ny type telefonsvindel nå er på ferde i Norden. Den nye svindelen går ut på å ringe opp personer og så legge på igjen etter kun noen få ring – før mottakeren får anledning til å svare.

Metoden kalles «wangiri», eller «ett ring og kutt» på japansk, og innebærer at svindlerne oppretter høykostnummerserier i utlandet og tjener gode penger på å bli ringt tilbake fra kundene – som altså ikke rekker å svare på oppringningen.

Blir mer sofistikerte

Ifølge Telia er norske kunder i ferd med å bli mer klar over denne formen for svindel, og mange ringer aldri tilbake, men samtidig er svindlerne blitt mer sofistikerte når det gjelder å skjule at oppringningene kommer fra utlandet.

Selskapet opplyser at en rekke norske kunder den siste tiden har blitt oppringt fra nummeret +68814403, som kan se ut som et vanlig nummer.

Det at nummeret har plusstegn foran røper imidlertid at det kommer fra utlandet.

Overvåker fenomenet

Alle slike ukjente numre med plusstegn foran anbefaler Telia å aldri ringe tilbake til. For å være sikker går det også an å søke opp nummeret på Google eller benytte nettjenester som Telefonterror.

De som driver med denne formen for svindel velger visstnok ut norske nummerserier og følger disse fra start til slutt, for på den måten å ringe opp tusenvis av kunder på bare kort tid.

Telia overvåker aktiviteten og sperrer både muligheten til å ringe inn til norske kunder og muligheten til å ringe tilbake fra Norge i de tilfellene hvor svindelen avdekkes, men ifølge selskapet er det alltid noen som slipper gjennom før de identifiseres.

Les også: NSM: – SMS og epost bør unngås til tofaktor-autentisering »