Ny Twitter-oppdatering skal få folk til å betale for tjenesten

Elon Musk har allerede introdusert et knippe betydelige endringer i måten Twitter fungerer på etter den mye omtalte overtakelsen av tjenesten. Nå kommer det enda en, og som vanlig blir nok også denne kontroversiell.

Som blant andre nettstedet Engadget rapporterer, kunngjorde Twitter nylig at de innfører en begrensning på hvor mange direktemeldinger (DM) uverifiserte Twitter-brukere kan sende per dag.

Vil spam til livs

Begrunnelsen skal være at tjenesten ønsker å redusere mengden søppelmeldinger som sendes via plattformen.

– Vi vil snart implementere noen endringer som ledd i vårt arbeid med å redusere spam i direktemeldinger. Uverifiserte kontoer vil få daglige begrensninger på antallet DM-er de kan sende, skriver tjenesten, som benytter anledning til å oppfordre folk til å benytte seg av Blue-abonnementet for å sende flere meldinger.

Musk har allerede hintet om at en slik endring ville komme, noe blant andre avisen The Daily Mail fortalte i juni. Også da pekte Musk på spam-problemet, som angivelig har økt kraftig i omfang takket være kunstig intelligens (KI).

– Forhåpentligvis vil vi slippe oppdateringen denne uken. Som jeg har sagt mange ganger; det blir stadig vanskeligere å skille mellom KI-boter. Snart vil det bli umulig. De eneste «sosiale nettverkene» som vil overleve, er de som krever verifisering. Betalingssystemet er en form for verifisering som gjør bot-kostnadene rundt 10.000 ganger høyere, skrev Musk i en melding.

Tjener ennå ikke penger

Twitter har i skrivende stund ikke spesifisert akkurat hvor mange meldinger uverifiserte brukere begrenses til. For øyeblikket opplyses det på tjenestens hjelpesider at den øvre grensen ligger på 500 direktemeldinger per dag, og det er uvisst om denne grensen skal nedjusteres videre for dem som ikke betaler for tjenesten.

Selv om motivet bak endringen oppgis å være den høye forekomsten av spam-meldinger, er nok den nye begrensningen også ment å gi folk et ekstra insentiv til å betale for tjenesten og øke inntektene.

Musk har allerede innrømmet at Twitter har mistet halvparten av reklameinntektene siden overtakelsen og at selskapet som en konsekvens fremdeles sliter med negativ kontantstrøm. Samtidig har Twitter fått ny konkurranse, først og fremst fra Metas nye tjeneste Threads, som nådde hele 100 millioner brukere på få dager.

Tjenesten har allerede innført en begrensning på hvor mange meldinger brukere kan lese per dag (krever abonnement). Begrunnelsen for endringen var ifølge Musk den omfattende dataskrapingen som finner sted på plattformen.