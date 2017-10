Heidi Austlid i IKT-Norge mener det må flere politiske grep til for å øke IKT-kompetansen i landet. Foto: © Gorm K. Gaare

– Resultatene fra undersøkelsen viser at det er et ekstremt behov for å øke den totale IT-kapasiteten. Norge må bygge den digitale kapasiteten. Det vi er opptatt av er at det også er et politisk ansvar å gjøre det. Der har politikerne med den sittende regjeringen sovet i timen, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.