240 nyansatte var invitert på en oppstartssamling for nyansatte i Sopra Steria. Samlingen varte fra fredag til søndag, men de ansatte fikk ikke betalt for helgearbeidet. Det melder E24.

Samlingen på Gardermoen forrige fredag og lørdag, var en del av et såkalt Accelerate-program for nyutdannede i Sopra Steria.

– Forventninger til konsulent-rollen

På programmets egen Instagram-profil beskrives samlingen med «superflinke foredragsholdere» fra Sopra Steria som hjalp de nyansatte med hvordan de skulle strukturere problemløsning, gode tips for å lykkes som konsulent og «at det er lov å gjøre feil».

Målet med samlingen var at «konsulentene skulle bli kjent Sopra Steria sine forventninger til konsulent-rollen». Likevel var opplegget ulønnet.

– Det er frivillig å delta, vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne gjennom disse årene og vi oppfordrer alle nyutdannede til å være med, skriver Kristin Blix-Elton, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria, i en e-post til E24.

Hun forteller videre at de ønsker at alle de nyutdannede skal delta, og at selskapet legger mye tid og penger i å arrangere helgekurset.