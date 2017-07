Nyby ønsker å revolusjonere velferdsstaten med en app 

– Vi har allerede fire pilotprosjekter gående parallelt, forteller Fredrik Gulowsen (35), som er gründeren bak appen Nyby.

Han har tidligere studert statsvitenskap, og har vært involvert i flere forskjellige start-ups de siste ti årene.

– Nyby handler kort fortalt om å på en enkel og effektiv måte synliggjøre forskjellige menneskers behov i hverdagen og gjøre det lett for dem å be om hjelp – og å gjøre det enkelt for ledige og kvalifiserte ressurser å hjelpe dem. Det kan være mange sosiale barrierer både for å be om og tilby hjelp, og ett av målene våre er at Nyby-appen skal bidra til å senke terskelen for dette, sier Gulowsen.

Kontrakter med bydeler og organisasjoner

Nyby-appen har vært under utvikling i snart et år, fra i fjor høst. Gulowsen forteller at de har pilotert Nyby med forskjellige typer funksjonaliteter og tjenester i hvert pilotprosjekt, og fra desember og januar satte de igang med forskjellige typer brukere – for å teste ulike ting i de forskjellige gruppene.

Nyby består av et team på ti stykker – som hittil ikke har hentet eksterne penger utover midler fra Innovasjon Norge i begynnelsen. De baserer seg ellers kun på kundekontrakter. Gjensidige ASA er utviklingspartner, sammen med en rekke ideelle, frivillige og offentlige partnere.