Nye funksjoner: Nå skal Google løfte sikkerheten i Chrome

Datakriminaliteten blir stadig mer utbredt og sofistikert, noe som tvinger IT-gigantene til å trappe opp sikkerhetsfokuset sitt betydelig. Nå har Google kunngjort et knippe nyheter til sin Chrome-nettleser, og der er det nettopp sikkerhet som står i fokus.

De nye funksjonene skal rulles ut til nettleseren i løpet av de kommende ukene, og detaljene er beskrevet på Googles sikkerhetsblogg.

Flere advarsler

En av nyhetene er at Chrome heretter vil advare brukerne dersom brukernavnet eller passordet ditt har vært involvert i datalekkasjer på nettet eller i apper , med anbefaling om at man endrer disse der hvor de er brukt.

Foto: Google

Funksjonen er en utvidelse av passordsjekk-funksjonen som allerede har vært tilgjengelig i en stund på Google-kontoen.

I tillegg til dette får Chrome nå også en forbedret utgave av Google Safe Browsing-løsning, som holder oversikt over potensielt farlige nettsider for å blant annet beskytte mot phishing-angrep.

Denne teknologien fungerer i dag ved å oppdatere listen over utrygge nettsider hvert 30. minutt, men med den nye endringen vil Safe Browsing i Chrome heretter by på phishing-beskyttelse i sanntid.

30 prosent hyppigere advarsler

Som Google peker på kan nettsider slippe gjennom 30-minuttersvinduet ved å for eksempel raskt bytte domener, noe sanntidsbeskyttelsen altså skal få has på. Ifølge Google vil den nye løsningen føre til at brukere advares 30 prosent oftere enn før når man besøker utrygge nettsider.

En annen nyhet er at Chrome nå som standard vil advare brukeren dersom man skriver inn passordet til Google-kontoen på en nettside som selskapet mistenker for phishing-virksomhet. Denne er allerede tilgjengelig dersom man har Sync aktivert i Chrome, men heretter vil den alltid være på.

Google kan imidlertid opplyse at denne funksjonen nå vil fungere for samtlige passord man har lagret i Chrome, og altså ikke bare Google-passordet.

Flere detaljer om Chrome-oppdateringene, som altså vil komme gradvis de neste ukene, finner du på Googles sikkerhetsblogg.