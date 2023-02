– Vi er glade for at alt har gått etter planen i løpet av natta. Takket være et dyktig innføringsteam, motiverte medarbeidere og tett oppfølging av Helseplattformen, har dette gått veldig rolig for seg. Samtidig er vi klar over at det er nå den virkelige jobben starter, sier kommunedirektør Geir Olav Jensen i Verdal.

Påkoblingen skjedde klokka 3, opplyser Helseplattformen i en pressemelding.

Helseplattformen har fått mye omtale i det siste. I slutten av forrige måned vedtok styret for Helse Midt-Norge at innføringen skal utsettes ved sykehus i regionen. Statens helsetilsyn og Statsforvalteren har åpnet tilsyn mot St. Olavs hospital etter flere alvorlige hendelser som kan ha gått utover liv og helse.