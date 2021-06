Nye Opera kan vise videomøter i gjennomsiktige sprettoppvinduer

Opera Software kom torsdag med en større oppdatering til nettleseren Opera, en oppdatering som selskapet kaller for R5. Den skal være et svar på alle de nye måtene vi bruker internett og weben på under pandemien, hvorav mange trolig vil bli videreført også når samfunnet åpner igjen.

I Opera R5 handler dette blant annet om å gjøre mye brukte tjenester lettere tilgjengelig.

Videomøter er selvfølgelig veldig sentralt i dette. Derfor har Opera nå fått en «popout»-funksjon som fungerer med både Google Meet, Microsoft Teams og Zoom,. Møtet vises i et nettleservindu som flyter over de øvrige vinduene på skjermen dersom brukeren bytter til en annen fane i nettleseren enn den møtet foregår i. Det er også mulig å gjøre møtevinduet gjennomsiktig, slik at innholdet som ligger i bakgrunnen, er synlig.

Nettleseruavhengig oppslagstavle

Nytt er også Pinboard, en virtuell oppslagstavle i nettleseren hvor brukeren kan «henge opp» bilder, websider og notater på en visuell måte. Tavlen kan dessuten deles med alle andre ved å sende dem en spesiell lenke de kan åpne i sin nettleser.

– Enten det er en ferie til Mallorca, interessante artikler, inspirasjon til oppussing, ønskelister eller annet, vil vi at brukerne våre enkelt skal kunne dele det med andre og få deres reaksjoner – uten å trenge å installere nye apper eller gjennomgå den kjedelige prosessen med å opprette kontoer, sier Maciej Kocemba, produktdirektør i Opera Software, i en pressemelding.

Opera har allerede innebygd støtte for å vise en rekke tjenester i sidefeltet. Fram til nå har dette inkludert meldingstjenester som Facebook Messenger og Whatsapp og musikkstrømmetjenester som Apple Music, Spotify og Youtube Music. Dette utvides nå med støtte for tjenester som Deezer, Tidal, SoundCloud og Gaana.

Det loves også bedre avspillingskontroll gjennom et lite sprett-opp-kontrollpanel som gjør det mulig å styre avspillingen uten å gå inn i selve avspillerpanelet.

Søk i fanene

Mange nettleserbrukere foretrekker å ha mange faner åpne på en gang i nettleseren. Dette kan være uoversiktlig, så de fleste nettleserleverandører forsøker å utvikle funksjonalitet som skal gjøre det enklere å holde orden, eller i det minste å finne riktig fane.

I Opera blir det nå mulig å søke etter riktig fane ved å trykke Ctrl+mellomrom på tastaturet. Da søkes det både i tittelen på fanen og i teksten på websiden som vises i fanen. Det søkes også i fanene til Opera på andre enheter, dersom disse er synkronisert med hverandre.

Den nye Opera-versjonen har også fått en indikator som viser at to identiske faner er åpne. Selv om dette kan være hensiktsmessig iblant, er det som oftest unødvendig bruk av plass og andre ressurser.