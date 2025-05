Operas nye KI-nettleser kan jobbe for deg mens du er offline

Blant de mange aktørene som har kastet seg på KI-karusellen, befinner det seg også nettlesere. Det inkluderer den delvis norske nettleseren Opera, som nå har kunngjort store nyheter.

På nettsidene sine avduket selskapet nylig Opera Neon. Selskapet kaller den verdens aller første nettleser som kommer med innebygde KI-agenter – eller den første «KI-agentiske» nettleseren, som selskapet formulerer det.

Sømløs KI-assistanse

Opera Neon er ment å endre selve surfeopplevelsen på fundamentale måter, men den skal også fungere som et grunnlag for videreutvikling av konseptet «agentisk nettsurfing» – som ennå er et relativt nytt konsept.

– Vi er på et punkt der KI på grunnleggende vis kan endre måten vi bruker internett og utfører alle slags oppgaver i nettleseren på. Vi ser det som en samarbeidsplattform for å forme neste kapittel av agentisk nettlesing sammen med fellesskapet vårt, sier KI-produktsjef Henrik Lexow i Opera i en pressemelding.

Nettleseren kommer blant annet med en chattefunksjon hvor brukere kan chatte direkte med nettleseren for å søke på nettet, få kontekstuell informasjon og utføre ulike KI-assisterte oppgaver på en tilnærmelsesvis sømløs måte.

Opera Neon kommer også med en agent tidligere kjent som «Browser Operator», som Digi fortalte om tidligere i år.

Agenten kan automatisere rutineoppgaver på nettet, som å fylle ut skjemaer, bestille hoteller og shoppe. Den lar brukerne forklare hva de vil den skal gjøre ved hjelp av vanlige, naturlige språkinstrukser – for eksempel kjøpe klesplagg i en bestemt farge og størrelse – og deretter vil agenten gjennomføre hele prosessen autonomt.

Nettskybasert KI-motor

Opera bedyrer at personvernet ivaretas bedre enn hos andre tilsvarende løsninger, ved at den ikke baserer seg på å ta skjermbilder eller fange opp surfeøkten. Agenten opererer også hele tiden lokalt i selve nettleseren.

KI-agenter er riktignok ikke lenger nytt i seg selv, men Opera hevder at deres nye KI-nettleser har et annet ess i ermet som er langt mer unikt.

Opera Neon kommer nemlig med en nettskybasert KI-motor som kan brukes til avanserte oppgaver som å lage spill, kode, skrive rapporter og generere hele nettsider basert på brukerens ønsker.

I kraft av å operere i en virtuell maskin i nettskyen, kan denne KI-motoren fortsette å arbeide selv etter at brukeren har gått offline, noe som må sies å være en noe unik egenskap. Den skal også støtte reell multitasking, der flere prosjekter kan kjøres på samme tid. Akkurat hvordan dette fungerer i praksis, gjenstår å se.

Opera Neon er dessverre ikke gratis og kun tilgjengelig som en abonnementsløsning. Prisen er ennå ikke klar, men interessenter kan sette seg opp på en venteliste for tidlig tilgang via produktets egen nettside.