Nye skjermråd anbefaler null skjerm for de minste barna

Barn under to år bør unngå skjerm, mens barn i alderen 2 til 5 år bør begrense skjermbruken til en halvtime til én time, lyder Helsedirektoratets nye skjermråd.

Samtidig bør skjermbruken begrenses til 1-1,5 time for barn i alderen 6–12 år, ifølge rådene. For ungdommer opp til 18 år bør skjermbruken ligge på rundt 1,5-3 timer.

Disse rådene gjelder altså for fritid utenom skolesammenheng.

– For å fremme best mulig utvikling hos små barn er det viktig at de får mulig til å utforske miljøet sitt på en trygg måte og bygge erfaringer med omsorgspersoner og andre gjennom å være fysisk aktive i utendørs og innendørs lek, snakking, lesing, synging og lignende, sier konstituert helsedirektør Mariann Hornnes.

Helsedirektoratets nye skjermråd understreker også at foreldre bør begrense sin egen skjermbruk når de er sammen med barn og unge.

– Som rollemodeller påvirker skjermbruken til foreldrene skjermbruken til barnet. Skjermbruken til foreldre kan svekke kvaliteten på relasjonen til barnet ved at den voksne blir mindre tilgjengelig for barnet, sier Hornnes.

Man bør også unngå at skjerm benyttes under måltider i hjemmet. De råder også til at barn bør unngå skjerm den siste timen før leggetid og at de ikke har tilgang til skjerm ved senga.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) påpeker at det er foreldrene som selv avgjør hva som er best for sine barn.

– Jeg har stor forståelse for at dette kan være en krevende balanse for foreldre som står midt i tidsklemma og en hektisk hverdag. Samtidig har mange etterspurt tydeligere faglige råd, og jeg håper skjermrådene kan være et nyttig verktøy, sier Vestre i en pressemelding.