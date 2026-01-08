Nye skjermråd: Barn under 12 år bør unngå internett uten tilsyn

– Barna våre må ikke overlates til algoritmer og teknologiselskaper alene, sier barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) i en pressemelding.

I de nye nasjonale skjermrådene skriver regjeringen at trygg bruk innebærer at voksne bør unngå at barn har tilgang til internett uten tilsyn og foreldrekontroll dersom barnet bruker skjerm og er under 12 år, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Regjeringen er opptatt av å sikre barna våre en trygg digital oppvekst. Derfor har det vært viktig å få på plass nasjonale, faglige skjermråd som kan bidra til hjelp og støtte til foreldre og andre voksne som skal ta stilling til barnas skjermbruk, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

De to statsrådene og helsedirektør Cathrine M. Lofthus la fram de nasjonale skjermrådene torsdag. De er basert på rådene som ble presentert av Helsedirektoratet i juni i fjor. Etter det har det vært en høringsrunde der det har kommet inn over 3500 innspill.

Rådene anbefaler begrenset skjermtid for barn på fritiden. Barn under to år bør unngå skjermtid helt, og voksne som er sammen med dem, anbefales også å begrense sin skjermbruk.

Myndighetene anbefaler også at barn under tolv år som bruker skjerm, ikke har tilgang til internett uten tilsyn og foreldrekontroll.