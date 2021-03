Nye telefoner fra Samsung: Med én fot i begge verdener

Det er ikke så lett å være Samsung. Eller andre store mobilprodusenter. På den ene siden vil de at folk kjøper telefonene i toppserien. Det er her marginene er størst. På den andre siden må de friste med billigere modeller til alle som ikke tar seg råd til å investere i de største «sukkerbitene». De må sørge for at kundene de blir for interesserte i modeller fra Nokia og Motorola, som selger veldig billige telefoner.

Det er her A-serien kommer inn. Den spenner fra virkelig billige til, om ikke annet, ganske rimelige telefoner. Dilemmaet er selvfølgelig at når de skal lansere en ny «toppmodell» i midtsegmentet, må de holde seg i sjakk på spesifikasjonene så den ikke kannibaliserer den billigste telefonen fra S-serien. Det er ikke så lett.

Kameraer

Alle de nye A-modellene de nå lanserer; A52, A52 5G og A72modellene får et hovedkamera på 64 MP med OIS - optisk bildestabilisering. Muligens det samme som sitter i S21. Til vanlig slår man sammen fire og fire piksler slik at dette fungerer til vanlig som et 16 MP kamera. Det gir ikke så store filer, og bedre lysstyrke. Den vanlige betegnelsen på dette er quad-binning, men nå har Samsung heller begynt å snakke om tetra-binning. Altså fire på gresk i stedet for latin. Tenker vi holder oss til quad-binning her i gården. Spesielt fordi når Samsung snakker om det å slå sammen ni og ni piksler i sin store 108 MP sensor så bruker de nona-binning, og nona er latin!

A72: Her har vi et telekamera, men ikke noe ToF-kamera Foto: Samsung

Vi finner også et ultravidvinkel 12 MP kamera, men det har ikke OIS, noe som S21 sitt har.

A52: Her har vi et ToF-kamera, men ikke noe telekamera Foto: Samsung

A 52-utgavene og A72 skiller seg fra hverandre på det tredje kameraet. På A52 finner vi et 5 MP dybdekamera. På den mer påkostede A72-utgaven finner vi et 8 MP optisk stabilisert telekamera med 3X optisk forstørrelse. Om det betyr at det er A52 som har de beste autofokusegenskapene på kort hold vites ikke. Telekameraet til A72 skiller telefonen fra S21 hvor de har den samme forstørrelsen ved å kombinere en 1,1X forstørrelse med en 64 MP sensor hvor de kan zoome optisk inn på brikken uten å tape informasjon.

De nye A-modellene har alle et 5MP makrokamera i tillegg på baksiden og et frontkameraet med en 32 MP sensor.

Når du filmer i 4K er det lett å berøre skjermen og fange et 8 MP stillbilde samtidig.

Mer AI

A-modellene er oppgradert på AI-siden. Det gjør at de kan gjenkjenne 30 ulike scener man fotograferer og gjøre de kamerainnstillingene som trengs for å få best mulig resultat.

Lyd

Det som ikke er til stede i rimeligere modeller er stereolyd. Det er det her i både A52 og A72. Og i forhold til de tidligere A-modellene skal lyden ha opptil 43 prosent høyere styrke. Til og med Dolby Atmos er på plass. Her er det også blitt plass til MusicShare som gjør at en som lytter på musikk kan dele kontrollen over musikken med en annen mobil. Smart.

Bedre skjerm

AMOLED: De nye telefonene kommer med en lyssterke AMOLED-skjerm med en oppfriskningsfrekvens fra 90 til 120 Hz. Foto: Samsung

A52-utgavene har en skjerm på 6,5 tommer, mens A72 er på 6,7 tommer. Alle har den samme oppløsningen på 1080x2400. Alle har høyere oppfriskningsrate, men det er bare A52 5G som har fått 120 Hz. De to andre stopper på 90 Hz. Skjermene er mer lyssterke enn før og skinner med opptil 800 Nits. I tillegg skal de ha fått et nytt «lavmål» på blått lys og kan stilles inn til å ha bare 12,5 prosent av de, i hvert fall om kvelden, uønskede frekvensene.

To dager batterilevetid

De tre A-modellene har fått ett større batteri enn modellene de erstatter og Samsung lover to dages batterilevetid. Begge A52-utgavene er jekket opp fra 4 til 4,5 Ah, mens A72 har fått like stort batteri som S21 Ultra. Det vil si hele 5Ah.

Om den nye prosessorplattformen har mye å si på strømforbruket vites ikke, men de to LTE-utgavene får en Qualcomm Snapdragon 720G prosessor. 5G utgaven er A52 får 750G-utgaven med støtte for den nye mobilteknologien og de nye frekvensene den åpner for.

Stikker lite ut: Kameraøya stikker ikke så langt ut på de nye A-modellene Foto: Samsung

Vi antar at prosessorene er mer enn raske nok for de fleste, og de er raskene enn i forrige utgave. Men de skiller seg fra Qualcomms 888-prosessore som finnes i toppmodellene, og fra Samsungs egen Exynos 2100. Begge disse er bygget med 5 nm teknologi. Prosessorene i A-serien er bygget med 8 nm teknologi.

Kommer med lader

I motsetning til S-modellen får du med lader til A-modellene. Egentlig litt pussig at de fjerner den på de dyre, men ikke på de billige, men slik er det. Laderen er attpå til en 25 watt hurtiglader som reflekterer den økte ladeeffekten fra 15 watt som de forrige modellene hadde.

Og når vi først er inne på ting som er med her, men ikke i S-modellene så finner vi spor til microSD-kort. Det betyr at man kan legge til veldig billig ekstra lagringsminne, helt opp til 1 TB.

Priser: Alle de tre nye mobilene kommer med samme 6/128-minnekonfigurasjon Den billigste A52utgaven koster 3 890 kroner. Vil du ha 5G-utgaven koster den 4690, mens A72 koster 4990.

Fire farger

Og fargene? Sort, hvit, fiolett og blå. Alle er matte og med fornavnet Awesome! Hvis man blir klokere av det, da. Vi har faktisk vanskelig å skjønne forskjellen på hvit og Awesome hvit.