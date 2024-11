Nyhetsmedier forlater X til tross for at de mister lesere

Den britiske storavisen The Guardian kunngjorde i forrige uke at de ikke vil legge ut redaksjonelt innhold på X. Ulempene ved å være på plattformen er nå større enn fordelene, heter det ifølge nyhetsbyrået AFP.

The Guardian har hatt 80 ulike X-kontoer med til sammen 27 millioner følgere. Men The Guardian sier de ikke vil publisere på en plattform som «ofte har fremmet bekymringsfullt innhold og konspirasjonsteorier fra ytre høyre».

Ekstremt sted for meningsdannelse

Svenske Dagens Nyheter viser til at X nå er et tøft og ekstremt sted for meningsdannelse.

– Etter at Elon Musk overtok, har plattformen i økende grad smeltet sammen med de politiske ambisjonene til Donald Trump og Musk, sier sjefredaktør Peter Wolodarski.

Spanske Vanguardia fulgte etter. Herfra heter det at de heller vil miste lesere enn å fortsette på et desinformasjonsnettverk.

Spådde firedobling – mistet brukere

Etter at Elon Musk kjøpte Twitter i 2020, har antallet daglige brukere gått ned. Prognosefirmaet Sensor Tower registrerte 250 millioner daglige brukere på plattformen i fjor. Elon Musk hevdet at X ville nå 1 milliard daglige brukere i løpet av 2024.

Men selv på den amerikanske valgdagen 7. november var ikke flere enn 164 millioner innom X. Ifølge Fortune er det årsrekord i antall besøkende for X i 2024. Dagen etter var det 5 millioner færre brukere på X.

Sensor Tower rapporterer at X i gjennomsnitt har mistet 14 prosent av brukerne sine hver måned siden Musk tok over. Selv om valgdagen ga en liten økning i aktiviteten, fortsetter det de kaller en «langvarig nedgang i aktive brukere». Dette bekreftes forskningsleder Seema Shahi Sensor Tower.

Til tross for Musks optimistiske prognoser, peker tallene på at X sliter med å holde på brukerne.

Kuttet på moderering av innhold

En rekke brukere vurderte allerede i 2022 om de skulle bli på X. Da Elon Musk overtok selskapet, ble moderering av innhold dramatisk redusert i ytringsfrihetens navn. En uke etter det amerikanske valget introduserte X nye brukervilkår som har ført til nye frafall av brukere.

Her går X-brukere med på at Elon Musk kan bruke innlegg, bilder og video fra private kontoer til å trene plattformens kunstige intelligens. Selskapet vil ikke gå gjennom sannhetsgehalten i hva som publiseres.

– Personen som har lagt ut noe, er eneansvarlig for innholdet, heter det i de nye brukervilkårene.

Mange publisister ser ut til å ha bestemt seg for å forlate plattformen.

– Jeg forventer at flere kommer etter. Hvor mange det blir, er sannsynligvis avhengig av hva Elon Musk gjør, og hvordan den nye Trump-administrasjonen forholder seg til journalistikk og medier, sier Stephen Barnard til AFP. Han er ekspert på manipulasjon av medier ved Butler University.

Omfavnet Twitter i starten

Elon Musk er verdens rikeste mann. Han gikk inn med tung støtte til Donald Trump under valgkampen. Trump har pekt på Elon Musk til å lede et nytt departement for offentlig effektivitet.

Frafallet av store mediehus står i sterk kontrast til euforien Twitter utløste i 2008–2009. Den gang var det viktig å knytte direkte kontakt med lesere og beslutningstakere gjennom Twitter.

– De økte sitt publikum, bygde varemerker, og utviklet nye måter å jobbe journalistisk. Samtidig økte de Twitters innflytelse, sier Stephen Barnard.

Lot Twitter ha kontakt med leserne

Mathew Ingram er tidligere sjef for digitale medier i Columbia Journalism Review. Han antyder at det symbiotiske forholdet mellom nyhetspublikasjoner og Twitter til slutt skadet mediehusene.

– En rekke utgivere ga opp leserkommentarer og andre former for interaksjon med egne brukere. Denne kontakten ble overlatt til Twitter og andre sosiale medier. Nå høster som de sådde, sier han.

Hvordan etablerte mediers utmarsj vil påvirke X, er foreløpig uklart. Nyhetsmediene er ikke alene om å forlate plattformen. En rekke kjendiser, fotballklubber, filmfestivaler og interesseorganisasjoner har lagt ned sine kontoer. Mange annonserer nye kontoer på Blue Sky og Threads, som begge opplever stor vekst, men fortsatt er små sammenlignet med X.

– For å være ærlig er det ingen alternativer som kan tilby det X har i dag. Men vi må kanskje finne opp nye plattformer. Frafallet fra X er et uttrykk for at demokratier har mislyktes i å regulere disse plattformene, sier Vincent Berthier, som leder teknologiavdelingen i organisasjonen Reportere uten grenser.