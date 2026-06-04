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Dataangrep

Nytt dataangrep mot Norsk Tipping

Et nytt dataangrep har rammet Norsk Tipping onsdag kveld. Angrepet fører til treghet på nettsiden og enkelte spill.

Norsk Tipping har vært utsatt for dataangrep to dager på rad.
Norsk Tipping har vært utsatt for dataangrep to dager på rad. Foto: Terje Bendiksby / NTB
NTB
4. juni 2026 - 07:15

– Vi opplever samme type angrep som tirsdag, det vi si et såkalt tjenestenektangrep. Våre nettsider og servere blir bombardert med data slik at folk ikke får tilgang til våre tjenester, opplyser leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, Pål Enger, til NTB.

Norsk Tipping jobber nå sammen med nettleverandøren Telenor for å demme opp for angrepet.

– Vi jobber målrettet med å stoppe angrepet, men det er vanskelig å si når det vil skje, sier Enger, som ber folk være tålmodige om de har problemer med å komme inn på tjenesten.

Tirsdagens tjenestenektangrep, også kalt DDoS-angrep, var under kontroll onsdag morgen.

Flere av Norsk Tippings tjenester ble overbelastet, tirsdag.
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