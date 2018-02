Nytt IT-nettverk ønsker mer tverrfaglighet

OSLO (digi.no): Hva skal Norge leve av etter oljen? Det er ikke klart enda, men det som virker sikkert er at digitalisering vil komme til å spille en viktig rolle på tvers av ulike sektorer, og at dagens unge vil kunne spille en avgjørende rolle fremover.

Da kan det være smart å ha en møteplass der unge som arbeider innen teknologi kan møtes og utveksle ideer. Torsdag forrige uke ble det nye UNIT-nettverket lansert i Oslo.

– Vi synes det var et gap i markedet knyttet til teknologi og unge mennesker. Det er sjelden at jeg møter unge på tvers av selskaper som er interessert i teknologi, sier Karina Bjørnarøy. Hun jobber selv i IBM, og sammen med Andreas Rød-Løkkevol fra Evry, Maria Norheim, og Cathrine Andersen som begge jobber i Cisco, bestemte hun seg for å danne et slikt nettverk.

Hensikten er at de som er i 30-årene og som jobber med teknologi skal få sin egen møteplass, og utveksle erfaringer. Det kan se ut som nettverket ble tatt godt i mot, for på det første arrangementet kom det rundt 100 stykker for å høre på foredrag, og for å mingle i etterkant. Blant foredragsholderne var Christine Korme, direktør for digitalisering og fornying i Abelia.

Hun la ikke skjul på at hun er begeistret for det nye nettverket da hun holdt innledningsforedraget.

– Dette er en utrolig god ide og vi trenger mange flere av dere, sier hun henvendt til de relativt unge tilhørerne.

Samtidig er Korme klar på at å jobbe tverrfaglig er avgjørende for at digitaliseringen skal lykkes fremover. Det er også noe av hovedpoenget med UNIT-nettverket.

Vil tenke nytt

Slike nettverk er ikke noe nytt, og det finnes allerede flere møteplasser for ulike bransjer. Likevel ønsker flere å tenke litt nytt rundt slike møteplasser.

– Teknologi er veldig tverrfaglig og brukes jo til å løse mange samfunnsutfordringer, påpeker Karina Bjørnarøy. De fire understreker at de ønsker at UNIT-nettverket også skal være tverrfaglig.

– Meningen er at de som er med skal bli kjent med andre i bransjen og å kunne diskutere problemstillinger rundt digitalisering med folk fra lignende selskaper for å kunne få andre perspektiver, sier hun. De fire understreker at nettverket ikke skal være en ren rekrutteringsarena. Det er heller ingen leder blant de fire nettverkskaperne, men de ønsker heller å være likestilte innad i nettverket.

Vil løfte frem de gode

Et aspekt som de fire nettverkskaperne synes er viktig å legge til rette for, er å løfte frem de gode gründerne.

– Jeg tror at digitalisering og økt robotisering kan bidra til å skape flere nye jobber fremover, og det er jo mennesker som skaper disse jobbene. Derfor ønsker vi å være med på å spille folk gode, sier Andreas Rød-Løkkevoll. Han understreker at de har lyst til å mene noe med nettverket og vil gjerne bidra til å være en stemme i samfunnsdebatten når det gjelder teknologi.

UNIT-nettverket er gratis, og den foreløpige planen er å avholde eventer cirka hver annet til tredje måned. De fire legger ikke skjul på at det er tidkrevende å dra i gang et slikt konsept og at det har gått med en del jobbing siden ideen ble lansert i november. Foreløpig er det Cisco som sponser UNIT-nettverket. Det var bare to av de fire som kjente hverandre fra før så også de har knyttet nye kontakter ved å danne nettverket.

De er samstemte i at jobbingen med å danne nettverket har vært en unik erfaring.

– Og det har også vært veldig gøy nå i starten, avslutter Andreas Rød-Løkkevoll.