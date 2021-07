Nytt lovforslag vil straffe sosiale medier for brukernes vaksine-desinformasjon

To demokratiske senatorer la torsdag i forrige uke fram et lovforslag for den amerikanske kongressen som skal gjøre det mulig å straffe sosiale medier som Facebook og Twitter for å spre konspirasjonsteorier og løgner om vaksiner, helbredelsesmetoder og andre typer desinformasjon om helse.

– Disse nettbaserte plattformene har altfor lenge gjort for lite for å beskytte helsa til amerikanske borgere. Dette er noen av de største og mest pengesterke selskapene i verden, og de må gjøre mer for å hindre spredningen av dødelig vaksine-desinformasjon, sa Amy Klobuchar, en av demokratenes presidentkandidater før 2020-valget, og en av senatorene bak det ferske lovforslaget.

Dersom forslaget blir vedtatt vil det frata sosiale medier noe av den beskyttelsen USAs lovverk i dag gir dem mot å bli stilt til ansvar for det meste av innholdet som blir spredt på plattformene deres av brukere, skriver det amerikanske teknologinettstedet Ars Technica.

Algoritmestyrt spredning

Forslaget til loven som er døpt «Health Misinformation Act» er ikke ment å gjøre selskapene ansvarlig for all helserelatert feilinformasjon som legges ut, bare de postene som får ekstra spredning ved hjelp av algoritmer. Loven skal også bare gjelde når USAs helsemyndigheter har erklært en krisesituasjon i landet – som nå under pandemien.

Lovforslaget legger også opp til at det er helsemyndighetene som skal definere hva slags helse-desinformasjon som må fjernes fra algoritmestyrt spredning, og det er ventet at denne delen av lovforslaget kan gjøre det vanskelig å få forslaget gjennom i Kongressen og Senatet. I USA har nemlig en rekke helsespørsmål blitt politisert. Og det gjelder ikke minst vaksinering og andre tiltak mot Corona-pandemien.

Det er en klar trend i USA at republikanske områder henger etter i vaksineringen, mens folk som stemmer demokratisk i langt større grad vil vaksineres.

På samme måte er det grunn til å anta at medlemmene av Facebook-grupper for motstand mot vaksinering og andre Corona-tiltak i større grad støttes av republikanere enn demokrater.

Kritikerne av Facebook og andre sosiale mediers spredning av påstandene fra disse gruppene, kommer også fra demokrater. USAs president, Joe Biden, brukte for eksempel sterke ord da han kritiserte Facebook for ikke å gjøre mer for å hindre gruppene i å spre vaksine-desinformasjon: De dreper folk, sa han om antivaksine-gruppene. Senere var han litt mindre hard i klypa, men poengterte likevel at han håpet sosiale medier-selskapene ville gjøre mer i forhold til den «opprørende desinformasjonen» fra disse gruppene.

Kodespråk på Facebook

Administratorene av antivaksine-gruppene i sosiale medier er fullt klar over at det brenner under føttene deres, og mange har satt i gang «tiltak» for å unnslippe monitorering og utestenging fra plattformene de opererer på. Et av de hyppigst brukte grepene nå, er å bruke kodespråk på alt fra gruppenavn til innholdet i meldingene som legges ut, skriver NBC News.

Antivaksine-gruppenavn på Facebook er for eksempel endret til «Dance Party» eller «Dinner Party», og i innleggene bruker man «danse» eller «drikke øl» når man mener «ta vaksine». Skal man snakke om Pfizer, skriver man «Pizza», mens Moderna omtales som «Moana».

På samme måte skriver antivaksine-influensere på Instagram «svømmere» når de mener folk som har tatt vaksine, og skriver om «å bli med i svømmeklubben» når de omtaler det å ta vaksinen.

I gruppene blir medlemmene aktivt advart mot å bruke ord som kan fanges opp av den automatiske monitoreringen av de sosiale mediene. Tilsynelatende med en viss suksess. Men kodespråket gjør det også vanskeligere å nå ut med budskapet til andre enn de som allerede er dedikerte vaksinemotstandere.

For eksempel skrev et medlem i en av antivaksinegruppene at ektemannen hennes hadde blitt syk etter en reise hvor han hadde tilbrakt to netter med dansere. Han mente at han var blitt syk fordi kontakten med danserne hadde ført til at glitteret forårsaket reaktivering av helvetesild.

Oversatt fra vaksineskeptisk til vanlig norsk, betyr dette noe sånt som at ektemannen hennes hadde vært i kontakt med to nylig vaksinerte personer, og mente han var blitt syk på grunn av en vaksineskeptiker-teori om at vaksiner kan smitte over fra vaksinerte til uvaksinerte (glitter), og gjøre de uvaksinerte syke.

– Trolig kritiske

Ars Tecnica har snakket med jussprofessoren Olivier Sylvain ved Fordham University, som regner med at også teknologiselskapene vil være kritiske til lovforslaget.

– De vil trolig argumentere med at å rangere og vise innhold ved hjelp av et automatisert system, etter deres syn er det som skiller sosiale medier fra andre medier, sier professoren.