Dette skjermstativet skal fjerne alle bakteriene fra tastaturet ditt

I kraft av alltid å være i kontakt med hendene, kan elektroniske duppeditter fort bli en yngleplass for bakterier og en smittekilde for sykdommer. Noen produsenter har begynt å tilby løsninger som reduserer denne bekymringen, og nå har markedet fått et nytt innslag.

Acco Brands, under merkenavnet Kensington, har nemlig lansert et nytt skjermstativ med bakteriedrepende egenskaper.

UVC-lysbølger

Skjermstativet er en to-i-ett-løsning med et eget rom som tastaturet eller andre elektroniske enheter, for eksempel mobiltelefonen eller musen, kan plasseres i.

På innsiden benyttes desinfiserende UV-lysbølger som ifølge produsenten er i stand til å ta livet av opptil 99,9 prosent av bakterier og virus på enhver overflate på rundt ti minutter. Tanken er at man med denne løsningen ikke trenger kjemikalier eller andre metoder for å desinfisere overflatene.

Lysbølgene som benyttes, ligger i det såkalte UVC-spekteret på mellom 100 og 280 nanometer, som er det bakteriedrepende UV-spekteret. Bølgene absorberes sterkt i DNA-molekyler og brukes blant annet til desinfisering av luft og vann i for eksempel sykehus. De regnes som skadelige for mennesker selv i små doser.

Det nye skjermstativet desinfiserer ved å trykke på en knapp og fungerer kun når døren til oppbevaringsrommet er helt lukket – noe som skal heve sikkerheten. Stativet har ellers en bæreevne på opptil 18 kilo og støtter skjermer på opptil 34 tommer, ifølge produktbeskrivelsen.

Har blitt mer populært på grunn av korona

UV-løsninger til desinfisering finnes allerede på markedet i flere forskjellige varianter, for eksempel i form av lamper.

Som vårt søsternettsted Teknisk ukeblad rapporterte i fjor, har koronakrisen satt fart på introduksjonen av nye UVC-konsepter, hvorav noen til og med brukes til å desinfisere luften på offentlige steder som bussholdeplasser – noe som har gjort noen kritikere skeptiske.

Andre produkter som er kommet på markedet det siste året, og som Teknisk ukeblad rapporterte om i januar, er desinfiseringsroboter som benytter UVC-lys, takvifter og små lamper plassert over tastaturet og musen – ikke helt ulikt det nye produktet fra Kensington.

Det desinfiserende skjermstativet er primært rettet mot bedrifter og organisasjoner, men også vanlige forbrukere kan bestille produktet. Pris er ennå ikke kjent.