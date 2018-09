Nytt Microsoft-verktøy forvandler skisser til HTML-kode ved hjelp av kunstig intelligens

På Azure-bloggen kan man nå lese om et nytt, fiffig verktøy fra Microsoft som vil kunne gjøre design- og utviklingsprosesser vesentlig raskere og mer effektive.

Det nye fremstøtet heter Sketch2Code og er et webbasert verktøy som kan brukes til å automatisk konvertere skisser man lager av for eksempel brukergrensesnitt til HTML-kode ved hjelp av kunstig intelligens.

Trent opp med millioner av bilder

Systemet er i stand til å «se» hva utvikleren eller designeren har tegnet ned, for deretter å oversette det til HTML-kode som man kan jobbe videre med – i stedet for at dette må gjøres manuelt i flere tidkrevende steg.

Ifølge Microsoft har AI-modellen bak verktøyet blitt trent opp med flere millioner bilder, og er i stand til å gjenkjenne mange forskjellige typer visuelle objekter.

Som for eksempel håndtegnede tekstbokser og knapper, samt den generelle layouten og ikke minst håndskrevet tekst.

Den nettbaserte Sketch2Code-tjenesten har et enkelt nok grensesnitt. Foto: Microsoft

Selve verktøyet, som du finner her.

Det fungerer ved at man først laster opp en bildefil med skissen på nettsiden fra PC-en, og alternativt kan man også ta et bilde av skissen via tjenesten. Løsningen er altså enkel å teste ut i praksis.

Mer informasjon om hvordan det hele fungerer finner du på Azure-bloggen og på Microsofts AI Lab-nettside. Under kan du se en presentasjonsvideo av teknologien.

Les også: Ny sårbarhet oppdaget i Windows »