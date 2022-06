Nytt vedtak om Google Analytics: Anonymisering av IP-adresser ikke nok

– En nettside som bruker Google Analytics, uten sikkerhetstiltakene fastsatt i GDPR, bryter personvern-loven fordi den overfører brukeres data til USA, et land som mangler tilstrekkelig databeskyttelse.

Det skriver det italienske datatilsynet Garante i en pressemelding torsdag.

Dette er saken

Den europeiske personvernforordningen, GDPR, slår fast at dersom persondata skal overføres til land utenfor EU, må mottakerlandet følge de samme reglene for beskyttelse av personopplysninger som EU. Slik skal europeiske borgere være trygge på at deres rettigheter ikke undergraves dersom dataene brukes eller lagres et annet sted i verden.

Europeiske regler for GDPR står imidlertid i motsetning til en rekke andre lands lover om overvåkning. Amerikansk overvåkningslovgivning gir amerikanske myndigheter vide fullmakter til å hente inn data fra amerikanske selskaper.

Derfor har bruk av amerikanske skyleverandører fått stor oppmerksomhet etter den såkalte Schrems II-dommen, som slo fast at den mye brukte avtalen Privacy Shield ikke var nok til å sikre europeiske data hos amerikanske selskaper.

Google Analytics er en populær gratistjeneste som brukes av mange nettsteder for å følge trender og mønstre i bruk av nettsidene. Tjenesten samler blant annet IP-adresser og bevegelser på nettstedet.

Personvernorganisasjonen NOYB (None of Your Business) mener bruken er i strid med GDPR og har sendt inn 101 klager på bruk av Google Analytics og Facebook Connect på europeiske nettsteder.

Datatilsynene i Østerrike, Frankrike og Italia har alle funnet Google Analytics ulovlig å bruke i Europa. Ettersom de europeiske datatilsynene samarbeider, er det lite sannsynlig at det vil komme motstridende vedtak i ulike land.

Datatilsynet i Norge har ennå ikke gått ut med resultatet i sine tre klager.