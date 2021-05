Oda Awards: Accenture får pris for en kvinneandel på 40 prosent 

Oda Nettverk er en organisasjon der kvinner i IT-bransjen jobber frivillig og gratis for at det skal bli større mangfold i teknologibransjen.

Odas mål er 40 prosent kvinner i teknologibransjen, og Oda Awards en en pris gis som en anerkjennelse av arbeidet for å øke mangfoldet.

Prisen går samtidig til en organisasjon, en kvinne og en mann.

– Vi er kjempestolte over å få den prisen. Det gjør oss ydmyke, og vi kommer til å jobbe like dedikert fremover, og vi synes at det er hyggelig at omgivelsene anerkjenner det, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture.

Accenture får prisen som årets organisasjon 2021.

– I en bransje hvor det er vanskelig å rekruttere kvinner til tech, imponerer Accenture med en

kjønnsbalanse på 40 prosent og mer enn 30 prosent kvinner i ledende roller på alle nivåer i selskapet, sier Oda-leder Kristine Næss.

Blant de ansatte er også 40 ulike nasjonaliteter representert.

Rapporterer kvinneandel til Accenture globalt

Tonje Sandberg forteller at kvinneandelen i Accenture skyldes bevisst arbeid, spesielt rundt rekruttering.

– Vi er opptatt av å få de flinkeste folkene. Vi kvoterer ikke, men vi gjør bevisste valg. Når valget står mellom to like kandidater, velger vi kvinnen.

– Er det urettferdig?

– Nei, vi velger de beste talentene, sier Sandberg.

Accenture i Norge må rapportere på kjønnsbalansen til den globale ledelsen i selskapet. Globalt er kvinneandelen på 46,5 prosent. Målet er 50 prosent av hvert kjønn innen 2025.

– Å ha parametere å jobbe mot og være bevisst på, tror jeg har mye å si, sier Sandberg.

Hun forventer at alle hennes ledere og avdelinger er opptatt av mangfold og dermed rekrutterer kvinner.

Gjør det for resultatene

Årsaken til at de ønsker kjønnsbalanse, er i siste runde hensynet til resultatene.

– Vi mener at det er dette som gir de beste løsningene. Det har man også forskning på. I samfunnet er vi like mange kvinner som menn, og vi er ute etter å speile samfunnet. Og så tenker jeg at vi ikke har råd til å gå glipp av de gode talentene, sier Sandberg.

Hun forteller også at de ser at mangfoldige team er gode til å løse komplekse oppgaver.

Forbilde: Letizia Jaccheri

Odas pris til kvinnelig forbilde går til Letizia Jaccheri, professor i computer science ved NTNU.

Juryen begrunner prisen med at hun har jobbet målrettet for å øke antallet kvinner i toppstillinger ved NTNU og gjør et viktig arbeid for å fremme kjønnsbalanse i datavitenskapen.

Hun er involvert i flere initiativer, som Lederskapsprogrammet for kvinner innen datavitenskap, ACM women, Det europeiske nettverket for kjønnsbalanse i informatikk og som initiativtaker til Kodeløypa, hvor ungdom lærer om programmering.

Kristine Næss (leder i ODA) og Randi Mogerhagen, leder for ODA Awards, deler ut pris til Letizia Jaccheri, professor i computer science ved NTNU. Skjermbilde: Oda

– Hun er en viktig rollemodell og forbilde for kvinnelige forskere og akademikere, som bidrar til å løfte frem kvinner til å satse på en karriere som professorer, sier Randi Mogerhagen, ansvarlig for ODA Awards.

Jaccheri er en synlig rollemodell som utgjør en tydelig forskjell, og hun beskrives som unik i sin evne til å løfte andre kvinner opp og fram.

Årets ODA Awards Man: Dagfinn Ringås

Dagfinn Ringås mottar prisen fra Kristine Næss, leder i Oda. Foto: Oda

Dagfinn Ringås er CEO i SYSCO. Han får prisen som mannlig forbilde fordi han har definert tydelige strategiske mål for mangfold.

Juryen trekker fram at han løfter temaet fast i ledermøter for å sikre at det prioriteres i drift og rekruttering. Kvinner utgjør så langt 60 prosent av de nyansatte i 2021, og kvinneandelen i konsernledelsen har økt fra 0 til 43.

– Med systematisk og målrettet innsats har han oppnådd imponerende resultater og økt fokus på mangfold, både i tidligere og nåværende selskap, sier Mogerhagen.

Har 50/50 for sommeransatte

Accenture rekrutterer ikke bare folk med IT- eller teknologiutdannelse. Også designere, arkitekter og til og med psykologer er på listen over kompetanse de ser etter.

I ansettelsene ser de at de klarer å få en kvinneandel på godt over 40 prosent.

Men det er vanskeligere å finne nok kvinner med kompetanse innenfor teknologi.

– Det er helt klart at vi ser at teknologi er det mest krevende området, sier Sandberg.

Særlig når de skal ansette teknologer med lengre erfaring, er det færre kvinner å velge mellom. Når de ansetter unge i sommerjobb, er kjønnsbalansen derimot 50/50.