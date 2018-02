Også EU vil ha tilgang til bevisdata på servere i andre deler av verden

EU ønsker at europeiske justismyndigheter skal kunne pålegge alle selskaper som opererer i EU-land til å utlevere data, selv om disse er lagret på servere som ikke befinner seg i EU-land. En forutsetning for å kunne kreve slik utlevering er at dataene er relevante i en straffesak hvor lovbruddet innebærer en minimumsstraff på tre års fengsel.

Det er Reuters som først har omtalt dette. Opplysningene skal være bekreftet av justiskommissær i EU-kommisjonen, Vera Jourova.

Microsofts kamp

Nyheten ble kjent omtrent samtidig som at Microsoft møter amerikanske justismyndigheter i amerikansk høyesterett for endelig å få avgjort en sak hvor myndighetene krever utlevering av epostdata som er lagret på Microsoft-servere i Irland. Epostene skal være relevante i en narkotikasak, og Microsoft har kjempet mot kravet siden 2013.

Det er ventet en avgjørelse i saken i juni i år. En gjennomgang av den første dagens diskusjoner, finnes her.

Microsoft har fått bred støtte i saken, ikke minst fra konkurrenter som frykter at en utlevering kan føre til at kundene får mindre tillit til at nettskytjenester er trygge å bruke.

Også EU har kommentert den amerikanske saken, gjennom et amicus curiae-innlegg. Unionen tar ikke stilling i saken, men oppgir at den likevel er av stor interesse for EU, blant annet når det gjelder å sikre at den amerikanske domstolens prosess er basert på en korrekt forståelse av EU-lover.

Tar for lang tid

Tilgang til bevismateriale i andre land i dag, skjer i dag gjerne i henhold til avtaler mellom to eller flere land om gjensidig juridisk bistand (MLAT – Mutual legal assistance treaty).

Men til Reuters sier Jourova at denne metoden for å få tilgang til bevis på tvers av landegrensene er svært tidkrevende og lite effektiv, samtidig som at justismyndighetene er nødt til å være raskere enn de kriminelle.

Ifølge Reuters kilder vil det kommende lovforslaget gjelde for personopplysninger om alle mennesker, uavhengig av nasjonalitet, så lenge de er knyttet til en europeisk etterforskning.

Bedre kort på hånden

Noe av årsaken til at EU ønsker en slik lov, er å få sterkere kort i bilaterale forhandlinger med spesielt USA.

Microsofts direktør for myndighetskontakt i EU, John Frank, skal under en konferanse nylig ha sagt at han syns det hele er en dårlig idé.

– Jeg mener at internasjonal lov er temmelig klar på at politijurisdiksjon som utøves utenfor territoriet ditt, krenker suvereniteten til andre land, sa han ifølge Reuter.

– Dersom ethvert land hevder jurisdiksjon utenfor territoriet, så vi alle få tilgang til alles data, sa Frank.

Det er ventet at det vil ta opptil to år før det eventuelt blir enighet om en slik lov.

Leste du denne? Microsoft Norge advarte justiskomitéen mot amerikansk «cowboy-virksomhet» i det digitale rom (Digi ekstra)