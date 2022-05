– Det er opplyst at 750 norske kunder er blitt frastjålet sine midler. Det er uklart hvilke verdier som er frastjålet de norske fornærmede, men det kan være rundt 50 millioner norske kroner, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth på tirsdagens pressekonferanse.

Utbyttet fra dette angrepet er blant de aller største kryptovalutatyveriene i historien, melder Økokrim i en pressemelding. Axie Infinity er et online videospill utviklet av det vietnamesiske studioet Sky Mavis. Spillet bruker Ethereum-baserte kryptovalutaer.

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth og førstestatsadvokat Marianne Bender møtte pressen sammen med spesialetterforsker Ola Vassli tirsdag ettermiddag.

Førstestatsadvokat Bender sier det ikke finnes oversikt over hvilke brukere som er rammet. Siden man ikke kan registrere seg med navn eller nasjonalitet i spillet, har ikke selskapet oversikt over nordmennene som er berørt.

– Masseødeleggelsesvåpen

– Økokrim ønsker å komme i kontakt med personer bosatt i Norge, samt norske statsborgere i utlandet som ble rammet i dette angrep. Så vidt vi vet er det ingen norske statsborgere som har kommet til oss og anmeldt dette, sier Lønseth.

I april skrev FBI i en uttalelse at etterforskningen har vist at de nordkoreanske hackergruppene Lazarus og APT38, som er tilknyttet det statlige Nord-Korea, står bak tyveriet. Etterforskningen i Norge ble formelt åpnet i forrige uke og FBI bistår, opplyser Økokrim.

– Har FBI sagt noe om hvorfor de mener det er Nord-Korea som står bak, eller hva de mener Nord-Korea skal med disse pengene?

– Nei, de mener at denne gruppen står bak og det har vært allment kjent at FBI også mener at pengene kan brukes til masseødeleggelsesvåpen, sier Bender.

Vil hindre hvitvasking

Vassli er blant Økokrims mest profilerte eksperter på kryptovaluta. Han mener det må tas grep mot hvitvasking.

– Det er i dag altfor lett å hvitvaske penger ved hjelp av kryptovaluta og det er svært positivt at økokrimsjefen har satt i gang et initiativ for å legge press på tjenestene som muliggjør slik hvitvasking, sier han.

Vassli sier at de fleste kryptovalutaer lar seg spore, men at i denne saken ser politiet i blokkjeden at utbyttet har gått videre til to typer tjenester som gjør etterforskningen vanskelig.

– Miksetjenester og useriøse vekslingstjenester vil gjøre det vanskelig for oss å spore og beslaglegge utbyttet i denne saken. Vi skal likevel gjøre det vi får til for å prøve å hindre at gjerningspersonene fritt får disponere over utbyttet, sier spesialetterforskeren.

Vil øke

I Økokrims trusselvurdering , som ble offentliggjort i forrige uke, ble det opplyst at det i fjor ble anmeldt 19.000 bedragerier, og at disse i økende grad skjer digitalt. Blant de vanligste bedrageriene som nevnes er også investeringsbedrageri knyttet til nettopp kryptovaluta.

– Det er meget sannsynlig at omfanget av investeringsbedrageri med kryptovaluta og falske handelsplattformer vil øke, og at nordmenn, spesielt menn i alderen 60–80 år, vil bli bedratt for betydelige beløp, skrev Økokrim.