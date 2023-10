– Vi har avdekket at bedrageriene fortsatt pågår. Dette tyder på at kortopplysningene lagres og brukes uker og måneder etter at kortinformasjonen er innhentet, sier påtaleansvarlig hos Økokrim, førstestatsadvokat Marianne Bender, i en pressemelding.

Studenten fra Malaysia ble pågrepet i begynnelsen av september, og var først siktet for spionasje. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mente han var ute etter statshemmeligheter og drev ulovlig signaletterretning.

Etter hvert ble saken overført til Økokrim. Mannen har erkjent straffskyld for forsøk på grovt bedrageri.

– Potensielt flere tusen nordmenn kan bli svindlet i tiden fremover, advarer Bender.

Slik har den siktede studenten brukt mobilteknologi til å svindle mobilbrukere i nærheten. Illustrasjon: Økokrim

– Avansert og organisert kriminalitet

Folk som har vært i nærheten av mannens såkalte Imsi-fanger i Oslo og Bergen mellom 17. august og 8. september i år, har fått tilsendt en SMS med oppgitt avsender DHL, Bank Norwegian eller DNB.

Der står det en lenke, og personer som har trykket på lenken, anbefales å sperre kortet sitt.

– Dette er avansert og organisert økonomisk kriminalitet som rammer tusenvis av personer, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Økokrim sier at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase, men fordi bedrageriene fortsatt pågår ønsker de å advare befolkningen.

– Det er første gang vi har en straffesak ved hjelp av denne metoden i Norge. Vi skal bruke denne saken til å bli enda bedre på å bekjempe digitale bedrageri, og til å finne ut om denne typen modus er mulig å forebygge, sier Lønseth.

Kart over hvor den bedragerisiktede studenten skal ha operert i Bergen. Illustrasjon: Økokrim

Mange DNB-kunder rammet

DNB har mange kunder som er rammet, og Økokrim samarbeider tett med banken i etterforskningen. Det er likevel ikke kun DNBs kunder som kan være rammet.

Studenten fra Malaysia ble varetektsfengslet på begjæring fra PST 10. september, og saken ble overtatt av Økokrim 22. september.

Etter Økokrim overtok ansvaret for etterforskningen, ble han på nytt varetektsfengslet i fire uker fram til 24. oktober.

