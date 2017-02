Økokrim tok beslag i omstridt, norsk domene. Nå dras de for retten av EFN og NUUG. – Dette er et demokratisk problem

7. mars 2016 tok Økokrim beslag i det norske domenet popcorn-time.no. Nå møter Elektronisk Forpost Norge (EFN) og Norwegian Unix User Group (NUUG) på vegene av domeneregistrar Økokrim i retten for å avgjøre om politiorganet kan ta beslag i norske domener de fatter mistanke mot.

Beslaget av domenenavnet skal prøves i Follo tingrett 1. februar.

Ikke vurdert av en dommer

Domenet har blitt brukt som en opplysningsside for programvaren Popcorn Time.

– Økokrim har tatt beslag i et domenenavn de mener medvirker til piratkopiering uten at en dommer har fått vurdert beslaget. EFN og NUUG mener det er prinsipiell feil måte å gjøre det på, sier NUUG-leder Hans-Petter Fjeld til digi.no.

NUUG og EFN mener at Økokrim velger side i konflikten. Dermed gjør også Økokrim seg til en part i en konflikt hvor film- og mediebransjen bør være hovedaktør, argumenterer de to organisasjonene.

Foreningene mener det er alt for stor avstand mellom den straffbare handlingen og domenet som har blitt beslaglagt.

NUUG og EFN: – Dette er starten på ny politistrategi

Organisasjonene argumenterer videre med at det ikke er noen kobling mellom det norske domenenavnet og den straffbare handlingen det er å laste ned opphavsbeskyttet materiale.

Sånn så popcorn-time.no ut før det ble tatt beslag i av Økokrim 7. mars i fjor. Per dags dato er nettstedet utilgjengelig. Foto: archive.org/digi.no

– Vi anser dette som starten på en strategi fra politiets side. Det må på plass en rettspraksis her som sørger for at myndighetene ikke kan ta beslag i domenene de føler for.

– Det er domstolene som skal avgjøre om noe straffbart har funnet sted, ikke politiet, argumenter Fjeld som understreker at hverken EFN eller NUUG bestrider at Popcorn Time-programvaren i hovedsak brukes til å distribuere filmer og serier ulovlig.

Økokrim mener fildeling er alvorlig samfunnsproblem

Elisabeth Harbo-Lervik er førsteadvokat i Økokrim. Hun sier de ikke ønsker å forhåndsprossedere saken i media. Derfor ønsker hun heller ikke å kommentere påstandene fra NUUG og EFN.

Elisabeth Harbo-Lervik er førsteadvokat i Økokrim. Foto: Økokrim

– Et av de spørsmål som tingretten nå skal ta stilling til er hvorvidt beslaget i bruksretten til domenet skal opprettholdes mens etterforskningen pågår, skriver hun i en epost til digi.no.

Harbo-Lervik sier Økokrim ser på ulovlig fildeling av opphavsbeskyttet materiale som et alvorlig samfunnsproblem.

– For langt unna den kriminelle handlingen

Førsteadvokaten mener tilgjengeliggjøringen av åndsproduksjon gjennom popcorn-time.no krenker opphavsretten. Derfor er Økokrims syn på saken at informasjonssiden også medvirker til en straffbar handling.

Advokat Ola Tellesbø har tidligere tatt Google til retten. Nå skal han bistå EFN og NUUG i saken med Økokrim.

Tellesbø ble kjent for den norske offentligheten etter at han i 2013 skrev på Facebook at Syrias diktator Bashar al-Assad var en balansert mann. På den tiden var han miljøpartiet De Grønnes 1.-kandidat i Oppland, skriver VG.

Forsvarsadvokaten er ikke redd for å forhåndsprossedere utfallet av domenebeslaget.

– Dette er en ganske grei sak som vi vinner. Jeg tror ikke Økokrim kommer til å ta dette videre om de taper i tingretten. Problemstillingen er alt for klar. De som har driftet popcorn-time.no er alt for langt unna den kriminelle handlingen, konstaterer han.

Jusprofessor er skeptisk

Heller ikke jusprofessor Ole-Andreas Rognstad ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet hos Universitetet i Oslo mener at Økokrim har en opplagt sak når de har tatt beslag i domenet.

– For å kunne ta beslag i noe i forbindelse med mistanke om straffbart forhold, må også vilkårene for selve beslaget være oppfylt. Beslag kan tas for å sikre bevis. Umiddelbart har jeg vanskelig for å se at beslag i domenet er nødvendig i så henseende, sier jusprofessoren til digi.no.

Jusprofessor Ole-Andreas Rognstad ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet hos Universitetet i Oslo mener at Økokrim ikke har en opplagt sak. Foto: UiO

Advokat Tellesbø mener at domenesaken definitivt ikke er hverdagskost. Men det har vært noen lignende saker som funnet veien igjennom det norske rettsvesenet tidligere.

– Dette handler om ytringsfrihet

Tellesbø sier den mest nærliggende saken å sammenligne beslaget av popcorn-time.no er en tingrettsdom fra Oslo tingrett i 2004. Der gikk startsiden.no fri etter å ha lenket til en nettside som omtalte kriminelle handlinger.

Tellesbø mener det store prinsipielle spørsmålet i popcorn-time.no-saken handler om hva norske nettsider kan linke og ikke linke til.

Advokat Ola Tellesbø har tidligere tatt Google til retten. Han er ikke redd for å forhåndsprossedere utfallet av domenebeslaget. - Dette vinner vi! sier han til digi.no. Foto: MdG

Linker man direkte til kriminelle handlinger ligger man dårlig an. Linker derimot norske aktører til omtale av kriminelle handlinger skal ikke det være en sak for politiet, mener han.

– For NUUG og EFN handler dette om ytringsfrihet. Om man følger Økokrims logikk i denne saken bør også nettaviser som har omtalt Popcorn Time bli tatt ned selv om de bare har beskrevet de kriminelle handlingene. De har jo også gjort folk oppmerksomme på tjenestene, argumenterer han.

Et demokratisk problem

Advokaten mener det er demokratisk problem at Økokrim tar beslag i norske domener som beskriver straffbare handlinger.

Han mener det innbyr til mistillit til demokratiet og øker folks frykt for overvåkning.

– Man skal straffe handlingen, ikke intensjonen. Vi straffer bare intensjonen når det kommer til mord og terror. Jeg tror vi skal være svært forsiktige med å straffe intensjonen når det kommer til denne type saker, sammenfatter Tellesbø til digi.no.