OLED på PC-skjermen, eller holder det med LCD?

Vi har hatt gleden av å ha to så å si identiske HP Specter x360 Convertible 14-PC-er på besøk. De to var nesten helt like, med unntak av skjermen. Den ene var utstyrt med HPs mest lyssterke LCD-skjerm, den andre med en OLED-skjerm.

Ellers er PC-ene identiske. Begge har 16 GB Ram, én TB lagringsminne og en Intelprosessor av 11. generasjon. Ytelsen vi har målt er så å si identisk.

Forskjellen ligger i pris og skjerm. Maskinen med OLED-skjerm koster 19.995 kroner, LCD-modellen tusen kroner mindre. Specter-PC-ene er svært påkostede PC-er som HP klassifiserer som forbrukermodeller. Etter å ha testet den kan vi fastslå at business-brukere flest ville satt veldig stor pris på en slik fremfor de vanlige PC-ene de blir tildelt.

HP har også dyttet masse high end-funksjoner inn i disse modellene. Slike som et såkalt Privacy Cam. Det lukkes med en luke fra en funksjonstast, i tillegg til at kamerakretsen kan skrus helt av.

Spørsmålet vi har stilt oss er om det er verdt å bla opp tusen kroner mer for OLED-modellen. LCD-modellen er ganske heftig, og den har innebygget innsynsfilter. Det vil si at med et trykk på en funksjonsknapp, så må du sitte rett foran for å se innholdet på skjermen. Vedkommende i flysetet ved siden av ser ingen ting.

Det vi kan observere i PC-markedet er at OLED begynner å bli et tilvalg, som riktignok koster noen kroner ekstra.

Er det så stor forskjell da?

Ja, og den åpenbarer seg allerede på startbildet. Ett er ganske blasst, det andre oser av farger. Vi hadde faktisk ikke trodd at det skulle være så stor forskjell, men der tok vi skammelig feil. Fem prosent mer for denne skjermen er den verd. Minst!

Høyere skjerm

Enorm forskjell: Det å spandere en tusenlapp mer for å få en mer høyoppløst OLED-skjerm i stedet for en LCD-skjerm i HPs nye Specter PC er det man i USA kaller en nobrainer Foto: Odd Richard Valmot

Begge de to skjermene er på 14 tommer og har et 3:2 aspektforhold. Det formatet er stadig mer brukt og erstatter 16:9 som gir et bredere, og derfor lavere bilde. Egentlig er dette pendelen som svinger litt tilbake. PC-skjermer fulgte gjerne etter TV-formatet, selv om det finnes masse unntak. Da de første bærbare PC-en kom hadde de oftest et 4:3 format slik som TV-ene på den tiden. Etter hvert som TV-ene fikk et bredformat, og ble flate, gikk de over til 16:9. PC-ene fulgte etter.

Nå svinger pendelen litt tilbake og 3:2 begynner å bli vanlig. Det gir PC-er som er litt mer firkantet i formen, men som gjør at man kan jobbe i lengre dokumenter. Altså ikke i sider, men se mer av dokumentet i høyden.

Ser vi på en oppløsning som er vanlig i 16:9 format så er den oftest på 1980 x 1080. I 3:2 format er den gjerne på 1920 x 1280 piksler slik som LCD-utgaven vi har sett på her. Det betyr 200 flere piksler i høyden. Det er en del linjer i et dokument.

OLED-modellen har en oppløsning på hele 3000 x 2000 piksler og den er synlig skarpere. Den tegner tekst mye bedre.

Lysstyrken ikke forklaring nok

Vi målte OLED-skjermen til å ha vesentlig mer lysstyrke enn LCD-skjermen. Den slo ut på 565 lumen på vår litt billige måler, mens LCD-modellen bare kom seg opp til 192. Dette til tross for at HP påstår at den skal være spesielt lyssterk. Likevel ser ikke hvitt så forskjellig ut på de to skjermene. Det kan ha med lysbrytingen i LCD-skjermen å gjøre.

I praksis er det stor forskjell på de to. Fargedybden i OLED-skjermen er selvfølgelig en forklaring, men den gir også et jevnere bilde enn LCD-skjermen. Vi er kanskje blitt vant med at lysstyrken til LCD-skjermer varierer med innsynsvinkelen, men effekten varierer med ulike modeller. Den som sitter på Specter-skjermen er ikke den beste vi har sett. Vi har sammenliknet den med LCD-skjermen som sitter på en Huawei Mate X, og den er vesentlig bedre. Den har også en oppløsning på 3000 x 2000 piksler, som i HPs OLED-skjerm. Vi tror HP ofrer både lysstyrke og andre egenskaper fordi skjermen har et innsynsfilter. Det er praktisk for noen, men ikke et behov for alle.

Fra Siden: OLED-skjermen er like flott fra siden, mens LCD-skjermen taper seg kraftig. Det skal sies at denne modellen har et innsynsfilter som reduserer innsynsvinkelen veldig mye, men det er ikke på her. Foto: Odd Richard Valmot

OLED kommer over alt

En del av forklaringen på hvorfor OLED er så mye bedre i PC-er er den samme som i mobiler. Svart farge er dønn svart. Ikke noe lys lekker gjennom pikslene slik de gjør i alle LCD-skjermer.

Det betyr at sort skrift på hvit bunn, eller for den skal skyld omvendt, er mer tydelig på OLED-skjermen. Den høye oppløsningen hjelper også til her og gir tekst uten synlige punkter. Det er lett å fastslå at 3000 x 2000 piksler gir skarpere avtegning på skrift enn LCD-skjermen som bare har 1920 x 1280 piksler. LCD-skjermen på Huawei Mate X er mer lik HPs OLED-skjerm enn LCD-skjermen i Specter PC-ene.

Trenger mer mørke

Windows har, i likhet med Android, fått støtte for mørk modus. Det burde langt flere programmer få også. Det å jobbe og lese hvitt på sort gir bedre kontrast til øyet enn omvendt, men fremfor alt sparer det masse strøm i en OLED-skjerm. Det har ingen effekt i en LCD-skjerm for her regulerer man alt baklyset til alle pikslene. Faktisk øker man lyslekkasjen gjennom de svarte pikslene med høy lysstyrke og det tærer litt på kontrasten. I en OLED-skjerm bruker man strøm bare i de pikslene som lyses opp og det påvirker ikke de svarte som forblir dypsvarte.

Bedre: Websider blir penere og se på med større fargeområde og teksten mye skarpere fordi oppløsningen er vesentlig høyere Foto: Odd Richard Valmot

Best på batteri:

Begge maskinene hadde en sjenerøst batteri på 66 Wh. Vi forventet at OLED-skjermen skulle bruke litt mer energi slik HP oppgir. Hele 4,5 timer mindre skulle den prestere, men surprise, surprise: Her var det også OLED-en som vant. Vi kjører PCmark 10 Modern Office som tyner batteriet til det er tomt ved å emulere vanlige kontorapplikasjoner, og logge tiden før den peser helt ut.

Begge skjermene ble stilt til en lysstyrke på 100 lux før vi starter med fullt batteri. LCD-modellen klarte 11 timer og 9 minutter mens OLED- modellen presterte hele 13 timer og 30 sekunder.

Konklusjon

Med en 11. generasjon Intel i7 prosessor var det ingen ting å si på ytelsen til maskinene. Her er det nok å ta av. Det er greit med mye ytelse når man spiller og kjører tunge grafiske applikasjoner, men de aller fleste vil ha nok i lange baner.

Vi mener skjermen er en av de aller viktigste delene i en PC og med OLED-Specteren fikk vi bokstavelig talt sett lyset. Både i styrke og frekvensområde banker den LCD-modellen ned i støvlene. At dette er verdt en tusenlapp mer er det ingen tvil om. Og for egen del er det OLED som blir stående igjen som kjøpskriterium nummer én neste gang vi skal bytte PC.