LG lanserer futuristisk TV som kan rulles ut – koster en god årslønn

I 2019 viste den sørkoreanske elektronikkgiganten LG frem en TV helt utenom det vanlige – nemlig en OLED-modell med den unike egenskapen at den kan «rulles» ut. Nå er TV-en lagt ut for bestilling, som blant andre Engadget har merket seg.

TV-en, som skal være den første i sitt slag i verden, bærer modellnavnet LG Signature OLED TV R og har – kanskje ikke helt overraskende – en mildt sagt avskrekkende prislapp.

Over 800.000 kroner

På det amerikanske markedet er TV-en lagt ut med en pris på 100.000 dollar, cirka 875.000 norske kroner med dagens kurs.

Modellen er i skrivende stund ikke tilgjengelig for bestilling i Norge, men interessenter i flere land – deriblant europeiske land som Tyskland, Storbritannia og Nederland – har mulighet til å henvende seg til LG for mer informasjon.

I første omgang kan det se ut til at LG simpelthen lodder stemningen, og det er ikke umulig at den vil bli tilgjengelig også her til lands dersom etterspørselen lever opp til forventningene. Med en såpass stiv prislapp er markedet riktignok heller smalt.

Tanken bak det rullbare konseptet er å gi forbrukere mulighet til å bruke TV-rommet til andre formål når man ikke bruker TV-en, ved å frigi plassen som apparatet tar opp i stuen. Akkurat hvordan selve rullemekanismen fungerer, har ikke LG beskrevet i detalj.

TV-en kan rulles fullstendig sammen, eller den kan rulles ned til en «stripe» som byr på ulike typer tilleggsfunksjonalitet. Foto: LG

AI-teknologi

TV-en trenger ikke rulles helt opp. Den opererer med tre «moduser» – kalt Full View, Line View og Zero View, hvorav førstnevnte gir deg hele skjermflaten. I Line View-modus stikker bare litt av TV-en opp, slik at man får en «stripe» som kan vise informasjon man ikke trenger hele TV-en til.

Denne modusen kan for eksempel brukes til klokke, musikkavspilling og smarthjem-kontroller, samt til å vise frem digitale bilder.

Zero View-modusen innebærer altså at skjermen er pakket bort, men også i denne modusen kan man bruke den til lydavspilling. TV-en kommer nemlig med en ganske heftig lydløsning, nærmere bestemt et 4.2-kanals, 100 watts audiosystem med Dolby Atmos-støtte.

TV-en er på «bare» 65 tommer, og at den kommer med 4K-oppløsning er nok intet sjokk. Den er også fullpakket med AI-teknologi, som intelligent stemmegjenkjenning og innebygde stemmeassistenter fra Google og Amazon. I tillegg har den bygget inn LGs ThinQ-løsning, et «dashbord» som lar deg kontrollere smarttilbehør i hjemmet.

Mer informasjon kan du finne på produktsiden. Norsk pris og lansering er altså ennå ikke kjent.