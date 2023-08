− Selskaper som velger å ikke engasjere seg i KI, diskvalifiserer seg selv som komplette idioter, sier Nicolai Tangen i et intervju, ifølge Reuters.

I en tydelig beskjed til selskapene fondet har eierskap i, ber han om økt satsing på kunstig intelligens.

Det er spesielt teknologi-, helse- og finansnæringa Tangen mener har mye og hente på bruk av kunstig intelligens. Hele 11,9 prosent av fondets investeringer er nettopp i teknologiselskaper.

Lister opp tre krav

Tangen mener teknologiselskapene som oljefondet eier, må utvikle og bruke KI på en måte som fremmer ansvarlig vekst og innovasjon. I en kronikk i Dagens Næringsliv lister han opp tre krav som oljefondet stiller til selskaper som jobber med teknologien.

For det første krever Tangen at styrene i selskapene må være kompetente til å sikre at verdiskapningen ved bruk av KI er balansert med nødvendig risikostyring.

– En tydelig tone fra toppen er også avgjørende for å bygge kultur for ansvarlig KI internt i selskapene, skriver han.

Hans andre krav handler om at selskapene må kunne forklare til omverdenen hvilke KI-systemer de utvikler og bruker.

– For det tredje må selskapene ha robuste prosesser for å identifisere og håndtere risiko knyttet til KI, skriver han.

Selv med gode interne prosesser for risikohåndtering mener Tangen det i tillegg er viktig at myndighetene regulerer KI.