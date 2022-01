– Om få år vil du kanskje kunne skrive ut din egen OLED-skjerm hjemme

Forskere ved University of Minnesota har skrevet ut en fungerende prototype av en OLED-«skjerm» ved hjelp av en spesialbygget 3D-printer. Ifølge forskergruppen betyr det i teorien at man om kun få år kan skrive ut OLED-skjermer hjemme hos seg selv, ved behov.

– OLED-skjermer produseres vanligvis i store, dyre, ultrarene produksjonsanlegg, sier Michael McAlpine, som var hovedpersonen bak prosjektet.

– Vi ønsket å se om vi i utgangspunktet kunne kondensere alt dette og skrive ut en OLED-skjerm på vår skrivebords-3D-skriver, som var spesialbygd og koster omtrent det samme som en Tesla Model S.

Selv om prototypen ennå ikke kan konkurrere med store skjermer med millioner av piksler, er det likevel en imponerende bragd. Riktignok består prototypen av 64 piksler fordelt på et areal på rundt 40 x 40 millimeter, men dette er likevel første gang man har brukt en og samme printer til alle lagene av en OLED. Det er i prinsippet ingenting som tilsier at det ikke skal være mulig å skalere opp teknikken til man kan benytte den hjemme, ifølge McAlpine:

– Dette er noe vi faktisk produserte i laboratoriet, og det er ikke vanskelig å forestille seg at du kan oversette dette til å skrive ut alle slags skjermer selv hjemme eller på farten i løpet av få år, på en liten bærbar skriver.

Prototypen ble skrevet ut på et fleksibelt bakgrunnsmateriale som ble bøyd over 2000 ganger for å teste hvor godt teknikken tålte slikt. Man kan også innkapsle de 3D-printede kretsene i et lignende materiale for å kunne benytte slike OLED-skjermer i et utall ulike produkter, uttaler Ruitao Su, også han et medlem av forkergruppen.

Neste naturlige steg for forskergruppen er å 3D-printe skjermer som har høyere oppløsning og bedre lysstyrke.