Oneweb har sikret finansiering til hundrevis av nye satellitter

Britiske Oneweb har kommet seg igjen etter at selskapet var nødt til søke om konkursbeskyttelse og omorganisering i mars 2020. Selskapet som skal konkurrere mot blant annet Elon Musks mye omtalte Starlink-tjeneste om å tilby satellittbasert bredbånd, har nå sikret seg 400 millioner dollar i ferske midler fra Softbank Group og Hughes Network Systems.

Dette kommer i tillegg til én milliard dollar som de nye eierne, den britiske staten og det indiske selskapet Bharti Global, har investert i selskapet.

Totalt har selskapet dermed 1,4 milliarder dollar til å fullførte den første generasjonen av selskapets planlagte flåte med minisatellitter.

648 satellitter i første fase

Så sent som i desember i fjor fikk selskapet sendt 36 nye satellitter opp i bane. Dette kommer i tillegg til de 74 som allerede var sendt opp. Målet i denne fasen er å ha 648 satellitter i bane innen utgangen av 2022.

I likhet med Starlink skal Oneweb sikre høyhastighets internettilgang på steder hvor bakkebaserte tjenester ikke er tilgjengelig. Det har blitt demonstrert hastigheter på mer enn 400 megabit per sekund og forsinkelse på i gjennomsnitt 32 millisekunder. Satellittene skal være knyttet til 44 bakkestasjoner.

– Onewebs misjon er å tilkoble alle, over alt. Vi har gjort raske framskritt for å starte virksomheten på nytt siden vi kom ut fra Chapter 11 i november. Vi ønsker investeringene fra Softbank og Hughes velkommen som nok et bevis på vår progresjon mot å levere målet vårt, sier Neil Masterson, toppsjef i Oneweb, i pressemeldingen.