Nå kan du bestille Elon Musks satellitt-internett – men du må være rask

Elon Musk og SpaceX' storsatsing Starlink, som går ut på å tilby høyhastighets internett til alle verdens hjørner via satellitter, har allerede vært inne i en begrenset betatesting en stund. Nå har prosjektet kommet enda et stykke mot en bredere realisering.

Som blant andre nyhetskanalen Engadget rapporterer er Starlink-tjenesten nå lagt ut for forhåndsbestilling via tjenestens nettsider.

Norge inkludert

Ved å fylle inn personlig informasjonen på nettsiden kan man legge inn et depositum på 99 dollar for å stille seg i køen for testing av tjenesten. Det understrekes at tjenesten kun blir tilgjengelig for et begrenset antall brukere per dekningsregion, så det gjelder å være rask på labben.

Digi.no testet ut norske adresser og kan bekrefte at Norge er blant regionene som tjenesten nå kan forhåndsbestilles i, men ifølge nettsiden er vår region først planlagt dekket i 2022 – så den ligger altså fremdeles et stykke frem i tid.

Summen på 99 dollar er fullt ut refunderbar, opplyser Starlink. Betaling garanterer nemlig ikke at tjenesten faktisk blir tilgjengelig, kan man lese i liten skrift på nettsiden.

Prisen er den samme som eksisterende betatestere betaler for Starlink. Dette er imidlertid bare en del av den totale prisen, da man også må ut med 499 dollar for startpakken – «Starlink Kit». Denne pakken består av en wifi-ruter, en brukerterminal som brukes til å koble seg på satellittnettverket, og et tilhørende stativ.

Lovende, men vanskelig prosjekt

Som digi.no meldte i november er de første betatesterne meget fornøyde med Starlink-konseptet så langt. Noen brukere dokumenterte blant annet nedhastigheter på rundt 170 Mbit per sekund – over spennet på 50 Mbit/s til 150 Mbit/s som SpaceX selv oppga i e-postene de sendte ut til testerne.

I tillegg skal svartidene ha vært ganske gode – helt nede i 21 millisekunder, men med et snitt på 41 millisekunder. Også under mindre optimale forhold og dårlig vær skal resultatene ha vært høyst brukbare, kunne brukere rapportere.

I skrivende stund omfatter testingen av Starlink rundt 10 000 brukere, meldte CNBC tidligere denne måneden.

Akkurat hvor økonomisk levedyktig Starlink blir i fremtiden gjenstår å se. I et svar til en bruker på Twitter skrev Elon Musk at SpaceX må komme seg gjennom minst ett år med negativ kontantstrøm før Starlink kan bli økonomisk gangbart.

– Starlink er et svimlende vanskelig foretak teknisk og økonomisk. Men, hvis vi ikke mislykkes, vil kostnaden for sluttbrukerne forbedres hvert år, sa Musk i en annen Twitter-melding.