Onsdag morgen får flere hundre tusen nordmenn tilgang til Apple pay

I morgentimene onsdag får flere hundre tusen kunder Apple pay via Sbanken. I løpet av sommeren har den norske banken opplevd enorm interesse for betalingstjenesten.

– Vi har aldri sett en slik entusiasme for en tjeneste hos Sbanken noen gang. Nordmenn ønsker helt klart valgfrihet til selv å bestemme hvordan de skal betale.

– Vi er glad for å gi dem valgfriheten, sier daglig leder Magnar Øyhovden i Sbanken i en pressemelding.

Fingeravtrykk

Apple Pay fungerer ved at man holder mobiltelefonen inntil betalingsterminalen, hvorpå fingeravtrykket godkjenner betalingen.

Sikkerhet og beskyttelse av personlig informasjon er kjernen i Apple Pay.

Når du bruker et bankkort med Apple Pay lagres kortnummeret ditt verken på dingsen du benytter eller Apples servere.

Secure element

I stedet blir et unikt kontonummer for din enhet laget, kryptert og lagret sikkert i det såkalte «Secure element» på enheten. Hver betalingstransaksjon blir autorisert med en unik, dynamisk engangssikkerhetskode.

– Apple Pay vil gjøre betaling via mobil til en enkel, trygg og personlig måte å betale på, som er raskt og lettvint for norske kunder, sa Øyhovden i Sbanken til NTB da det ble kjent at de ville tilby kundene sine tjenesten i juni.

At tjenesten var på vei til Norge, ble kunngjort av Apple-sjef Tim Cook under presentasjonen av kvartalstallene i begynnelsen av mai. Da opplyste Cook at betalingstjenesten ville bli lansert i både Norge og Polen i løpet av de neste månedene.

Lansert i 2014

Tjenesten ble lansert i 2014, og før Norge og Polen kom med på lista, var det mulig å bruke Apple Pay i 21 land, skriver Tek.no.

Sverige, Danmark og Finland fikk tilgang til tjenesten i fjor høst.

Fra før har DNBs Vipps for lengst kapret markedet for vennebetaling i Norge. Betaling i butikker og nettbutikker er på gang, og kontaktløs betaling, såkalt NFC, er blitt stadig vanligere.

Ifølge Tek.no kan Apple ha en fordel ved betaling mellom selskapets egne mobiltelefoner. I den siste programvareoppdateringen ble det mulig å sende penger via meldingsappen.

Nordea er fra før partner med DNB om Vipps-løsningen. Foreløpig har det ikke kommet meldinger om at funksjonaliteten for vennebetaling gjennom Apple Pay blir tilgjengelig i Norge. Det ville gjort Apple Pay til en mektig utfordrer til Vipps her hjemme, ifølge E24.