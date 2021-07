Opera lansert som alternativ til Chrome på Chrome OS

Den eneste nettleseren som til nå har vært optimalisert for å kjøre på Chrome OS, er Googles egen Chrome. I tillegg er det mulig å kjøre en rekke nettlesere som egentlig er lagd for å kjøre på helt andre plattformer, inkludert de fleste som finnes til Android, Linux-distribusjoner, ja til også med til Windows. Men tilsynelatende har ingen av disse offisiell støtte for Chrome OS.

Dermed har Opera Software trolig rett når selskapet i dag hevder at det lanserer det første virkelige alternative til Chrome på Chrome OS.

På høy tid

– Chromebooks, med sitt brukervennlige grensesnitt og sine berøringsskjermer, er

utmerkede PC-er for folks daglige behov. Vi bestemte oss for at det var på høy tid at

brukerne fikk tilgang til en god, alternativ nettleser, med et unikt sett med funksjoner –

både nyttige og morsomme, sier Stefan Stjernelund, produktsjef for Opera for Android, i en pressemelding.

Interessant nok er Chrome OS-versjonen av Opera basert på Android-versjonen av nettleseren, men den er optimalisert for å være en skrivebordsnettleser hvor brukeren benytter fysisk tastatur og mus. Dette gjøre at blant annet tastatursnarveier som Ctrl+T og Ctrl+L fungerer.

Opera for Chrome OS kommer med god del av den funksjonaliteten Opera Software har introdusert i selskapets nettlesere de siste årene, inkludert tilgang til en gratis VPN-tjeneste, kryptolommebok, annonse- og sporingsblokkering, samt beskyttelse mot GDPR-dialogbokser.

Nettleseren er tilgjengelig via denne lenken.