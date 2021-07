Kunne ikke logge inn i Chrome OS på grunn av kodefeil på ett enkelt tegn

Google melder i en bulletin at de har fikset en alvorlig feil i Chrome OS versjon 91.0.4472.165, som gjorde det umulig for brukerne å logge inn etter å ha oppdatert til den versjonen. Google stoppet utrullingen av oppdateringen midlertidig, før den ble startet på nytt med en versjon som inneholdt en fiks for problemet. Det kan imidlertid ta noen dager før fiksen blir tilgjengelig for alle brukere.

Uten fiksen fra Google er det ikke mulig å reparere feilen uten å miste lokale data, som innstillinger, brukerkonto, og annen data som ligger på enheten.

Har du det ikke travelt, bør du dermed vente til fiksen blir tilgjengelig for deg.

For å få lastet ned oppdateringen og implementert fiksen, må du enten logge inn i gjestemodus, eller med en konto som ikke tidligere har vært innlogget på den enheten. Google har laget en brukerveiledning for dette her.

Liten tue veltet stort lass

Reddit-brukeren elitist_ferret har gravd litt i den tidligere oppdateringens åpne kildekode, og funnet hva som sannsynligvis var feil. Det viser seg at Google har hatt en skrivefeil i kildekoden for verifisering av passord, slik at én enkelt bokstav som var feil har ført til at brukere har blitt sperret ute.

Koden skulle vært slik:

if (key_data_.has_value() && !key_data_->label().empty()) {

I stedet viste den seg å være slik:

if (key_data_.has_value() & !key_data_->label().empty()) {

Ser du forskjellen?

Den korrekte koden skulle ha &&, mens bare én & ble brukt. Dermed ble det umulig å logge inn, og selv korrekte passord ble avvist.