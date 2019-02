Opera leverer krypto-nettleser til HTCs blockchain-mobil

BARCELONA (DIGI.NO): I høst annonserte mobilprodusenten HTC en telefon hvor blokkjede-teknologi og sikkerhet skulle stå i sentrum, og i februar var telefonen klar for salg. Noe av det produsenten fremhevet med telefonen, HTC Exodus, var at den har en «sikker enklave», et låst område på telefonen som er beskyttet mot resten av operativsystemet og hvor man kan lagre kryptonøkler og kryptovaluta.

På MWC-messen i Barcelona lanserte HTC at telefonen nå har fått støtte for en rekke nye apper, og ikke minst et samarbeid med Opera – som ifølge Opera og HTC leverer verdens første «krypto-klare» nettleser.

Sentralt i det hele står det HTC kaller den desentraliserte web-en og «web 3.0». Ifølge en pressemelding fra HTC og Opera vil den desentraliserte weben gjøre det mulig for brukere å beskytte og sikre sine egne data ved hjelp av mer transparente peer-to-peer-tjenester hvor man fjerner mellomleddene som gjerne tjener penger på å sitte på informasjon om deg. Hver enkelt av oss skal eie vår egen profil og ha kontroll på hvilke data vi deler.

Opera er de første som støtter nytt API

HTC lanserer nå det såkalte Zion Key Management-API-et til noen utvalgte partnere som de mener har spesiell fokus på å beskytte brukernes data.

Operas kryptonettleser er den første som tar i bruk dette nye API-et. Det innebærer at man gjennom Opera-nettleseren kan få sikker tilgang til de krypterte dataene man har liggende på telefonen, og at man kan logge inn på web-baserte tjenester ved hjelp av private nøkler som ligger lagret i den sikre enklaven på telefonen.

– Vi står på terskelen til den neste generasjonen web, hvor nye desentraliserte tjenester vil utfordre status quo. HTC og Opera har begge gjort det modige valget å bli de første som går igang med å muliggjøre denne endringen, skriver Charles Hamel, kryptosjef for Opera-nettlesere i pressemeldingen.

Ett eksempel på hva man kan bruke Opera-nettleseren til, er å bruke nettleseren med Zion-lommeboken til å gjøre mikrobetalinger direkte til innholdsnettsteder. Ifølge HTC vil dette kunne endre journalistikken, og etablere en inntektsstrøm som ikke lenger er kontrollert av teknologigigantene eller det de kaller «klikk-jag»-baserte annonsemodeller.

I dag er det Ethereum-baserte mikrobetalinger som støttes, men støtte for flere andre kryptovalutaer vil komme.

Flere apper som støtter den desentraliserte weben

Ett av de sentrale begrepene på HTC Exodus er såkalte DApper. Dette er applikasjoner som kjører på desentraliserte P2P-nettverk og som bruker blokkjede-teknologien til å lagre data, i stedet for at appene tilbys av enkeltpersoner eller selskaper.

HTC Exodus 1 Størrelse: 156.6 x 73.9 x 8.7 mm

Vekt: Ukjent

Skjerm: 6,0" LCD, 1440 x 2880 piksler

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB

Operativsystem: Android 8.1 (Oreo)

Kamera: To hovedkameraer på hhv. 12 og 16 megapiksler. To frontkameraer på 8 + 8 megapiksler.

Batteri: 3500 mAh

Pris: 749 euro

HTC annonserte på MWC at de nå har inngått partnerskap med en rekke nye selskaper som kan tilby DApper til telefonen.

Blant de nye DAppene er Blockfolio, en applikasjon for å håndtere kryptovaluta, samt Numbers – som lar deg spore aktivitetsnivået ditt, som skritt, søvn, og så videre. Du vil selv ha kontroll på alle dataene som Numbers samler inn om deg, og så kan du gi tillatelse til utvalgte tredjeparter om å bruke informasjonen, for eksempel for å gi deg personlige tilbud. Poenget er at det skal være du selv om bestemmer hvem som skal bruke data om deg selv, og hva de skal få lov til å bruke det til.

Inntil nå har man vært nødt til å betale med kryptovaluta for å få kjøpt HTC Exodus, men fra nå er det også mulig å kjøpe den med vanlige penger. Telefonen er tilgjengelig i Norge via HTCs europeiske nettsider til 749 euro – altså rundt 7300 kroner.

Les flere saker fra MWC 2019 på vår samleside »