Dette er HTCs blokkjede-mobil – kan nå forhåndsbestilles

I sommer meldte vi at HTC skulle lansere en ny mobil kalt Exodus med den uvanlige egenskapen at den setter blokkjede-teknologi i sentrum. Nå har HTC offisielt kunngjort mobilen, og den kan allerede forhåndsbestilles.

Exodus 1, som mobilen heter, kan anskaffes gjennom et «early access»-program via produktets hjemmeside, og Norge er et av landene hvor mobilen vil bli tilgjengelig.

Solid maskinvare

Dette betyr også at spesifikasjonene nå endelige foreligger. Exodus 1 skilter med en Snapdragon 845-brikke, 6 GB minne og 128 GB lagringsplass.

HTC Exodus. Foto: HTC

Den har en 6-tommers skjerm med QHD-oppløsning og det noe uvanlige 18:9-formatet. På baksiden har mobilen en dobbel kameraløsning med 12/16 megapiksler, og den har også et dobbeltkamera i fronten på 8 megapiksler.

Batteriet har en kapasitet på 3500 mAh, og den er i tillegg IP68-sertifisert, som betyr at den er støvsikker og tåler neddykking i opptil 1,5 meters vann i opptil 30 minutter.

Mobilen kan passende nok kun kjøpes med kryptovaluta, nærmere bestemt Bitcoin eller Ethereum. Prisen er på 0,15 Bitcoin, som i skrivende stund tilsvarer cirka 8000 kroner. Den er med andre ord ikke spesielt billig.

Fokus på sikkerhet

Det spesielle med HTC Exodus er blant annet at den byr på det HTC kaller en «sikker enklave», som er et låst område på mobilen som er beskyttet mot selve Android-operativsystemet og som lagrer kryptonøkler- og valuta. I fremtiden er det meningen at dette området skal kunne lagre alle data.

I tillegg har mobilen det HTC kaller et unikt gjenopprettelsessystem for nøklene for tilfeller hvor telefonen er stjålet eller om du glemmer nøklene. Dette systemet innebærer at noen utvalgte, betrodde kontakter kan dele og lagre informasjon via en hemmelig algoritme, og via en egen app kan denne informasjonen så settes sammen igjen for å gjenopprette de tapte nøklene.

Utover dette har HTC tidligere uttalt at tanken med Exodus er å lage «den første mobiltelefonen dedikert til desentraliserte apper og sikkerhet». Det HTC mer spesifikt tar sikte på er å blant annet å bringe såkalte DApper til mobiltelefonplattformen på en strømlinjeformet måte.

DApper er applikasjoner som kjører på desentraliserte P2P-nettverk og som bruker blokkjede-teknologien til å lagre data, i stedet for at appene tilbys av enkeltpersoner eller selskaper.

