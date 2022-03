Operas ansatte fikk arbeidsdagen snudd opp ned da én million ukrainere flyktet over grensa

Opera har flere kontorer og totalt 250 ansatte i Polen, nærmeste nabo til Ukraina. Siden Russland invaderte Ukraina, har over én million flyktninger strømmet over grensen til Polen. Flyktningestrømmen har snudd opp ned på hverdagen for mange i landet, inkludert Operas ansatte i byene Warszawa og Wroclaw, der nettleserleverandøren har kontorer.