Oppdaget feil: Det er mulig å bruke penger med Apple Pay fra låste Iphoner

Hvis en Iphone er slått på, er det i teorien mulig å foreta kontaktløse transaksjoner fra den via Apple Pay, selv om skjermen er låst. Det skriver nettstedet The Hacker News.

Det er «Express Travel» -funksjonen som ifølge en gruppe forskere fra to britiske universiteter gjør Apple Pay sårbar for et hackerangrep. Funksjonen er designet for å la brukeren betale raskt for offentlig transport, uten å låse opp telefonen, og uten å måtte verifisere med kode eller ansiktsgjenkjenning.

Ifølge forskerne er det en kombinasjon av flere feil i både Visa og Apple Pays betalingssystemer som gjør et «man-in-the-middle»-angrep mulig, slik at man kan omgå låseskjermen og foreta transaksjoner uten verifisering.

Ikke bekymret

I en uttalelse til BBC sier Visa at man ikke er bekymret for at sårbarheten, som ikke er patchet, vil bli utnyttet:

«Varianter av kontaktløse svindelmetoder har blitt studert i laboratoriemiljøer i mer enn et tiår, og har vist seg å være for upraktiske til å utføres i større skala i den virkelige verden», skriver Visa.

BBC har også spurt Apple om de er bekymret for om feilen vil bli misbrukt. Apple viser til Visas uttalelse, og er heller ikke bekymret.

