Oppdatering kan gjøre Google Drive-lenker døde

Google oppdaterer sikkerheten på delingsfunksjonen i Drive. Denne oppdateringen legger til en sikkerhetsnøkkel på enden av Google Drive -enker. Brukere som har den gamle lenken uten sikkerhetsnøkkelen, vil ikke kunne åpne fila.

Har du åpnet fila med en Google-konto før oppdateringen blir tatt i bruk, vil du fortsatt kunne bruke den gamle lenken, skriver Google i en bloggpost.

Mulig å unngå

Har du stort behov for å beholde gamle lenker åpne, er det håp. Google gir både bedrifts- og privatkunder muligheten til ikke å ta i bruk oppdateringen. Google skriver likevel i bloggposten at de anbefaler at man tar i bruk oppdateringen.

Administratorer av Workspace-kontoer har frem til 23. juli på å velge om de ønsker å spesifisere detaljene ved oppdateringen. Privatkundene vil få et varsel i Google Drive 26. juli som lister opp alle filer som blir påvirket av oppdateringen. De kan deretter velge innen 13. september om oppdateringen skal gjelde disse filene.