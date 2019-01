Oppdatert Bluetooth åpner for posisjonering på centimeternivå

Bluetooth kan allerede brukes i forbindelse med innendørs posisjoneringssystemer, men med Bluetooth 5.1 kommer det en svært nøyaktig funksjonalitet for å finne retningen – altså radiopeiling, noe som skal kunne forbedre nøyaktigheten til Bluetooth-baserte posisjoneringssystemer fra dagens meternivå til et centimeternivå.

Dette opplyser Bluetooth Special Interest Group (SIG) i en pressemelding.

Flere bruksområder

I dag er det to grunnleggende typer Bluetooth-baserte posisjoneringssystemer.

Den ene dreier seg om å finne ut om to enheter er i nærheten av hverandre, ved å beregne avstanden mellom enhetene. Dette kan for eksempel fortelle hvor langt unna en annen Bluetooth-enhet, for eksempel et hundehalsbånd eller et nøkkelknippe, befinner seg. Men det er i dag ikke umiddelbart mulig å se i hvilken retning man bør bevege seg. Men man kan se om man beveger seg nærmere eller lenger bort fra enheten.

Med den nye retningsfunksjonen kan det derfor bli mye enklere å finne gjenstander som er utstyrt med en Bluetooth-merkelapp.

Det finnes også Bluetooth-baserte systemer for sanntids lokalisering. Dette kan blant annet brukes til innendørs navigasjon. Også disse skal kunne tilby langt større nøyaktighet med den nye retningsfunksjonen.

Flere antenner

Radiopeilingfunksjonaliteten avhenger av at enten sender- eller mottakerenheten har flere antenner. Ved mottak med flere antenner, er det mulig å beregne ankomstvinkelen ved å se på forskjellene i signalenes fase, som skyldes at signalene kommer fram til de ulike antennene på forskjellige tidspunkter.

Denne metoden er best egnet for å finne gjenstander.

To ulike metode for radiopeiling kan brukes av Bluetooth 5.1. Foto: Bluetooth SIG

Ved innendørs posisjonering er det ifølge Bluetooth SIG bedre å bruke flere antenner på sendersiden, og én antenne på mottakersiden. Ved å analysere kombinasjonen av signalene, vil det være mulig for mottakeren å beregne den relative signalretningen, selv med bare én antenne.

En nærmere beskrivelse av hvordan teknologien fungerer, er tilgjengelige i dette PDF-dokumentet.

Hvor raskt Bluetooth 5.1 vil bli støttet i sluttbrukerprodukter, er uklart. Spesifikasjonen for Bluetooth Core 5.1 har så langt bare vært tilgjengelig for utviklere en ukes tid.

