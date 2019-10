Oppgradert satellittnavigasjon kan gi mobilen din 20 centimeters nøyaktighet

EU-Kommisjonen åpner neste år for en ny og mer nøyaktig bruk av Galileo-satellittene, slik at man kan få en posisjonering på ned til 20 centimeter – men bare hvis telefonen kan motta to GNSS-signaler samtidig.