(OPPDATERT: Advania presiserer at nedgangen gjelder det generelle teknologimarkedet, ikke cybersikkerhet, men konsulent og produktsalget. I første utgave av denne saken sto det at selskapet opplever «en nedkjøling i markedet for SOC-tjenester og cybersikkerhet». Det stemmer ikke, de opplever økning innen sikkerhet. Saken er rettet kl 10.00, mandag 23/10.)