Oppretter kontrollsak: Telenor utleverte persondata til militærjunta

Sammen har de to partiene nok stemmer for kravet om en tredels flertall i komiteen.

Det var i oktober at NRK avdekket at Telenors datterselskap, Telenor Myanmar, utleverte sensitive data om innbyggere i landet etter militærkuppet i 2021. Myndighetene fikk tilgang til persondata om hundrevis av opposisjonelle og andre som sto i fare for å bli pågrepet.

– Saken er så ekstremt alvorlig at den ikke bør reduseres til partipolitikk. Derfor håper jeg alle partier støtter at det reises kontrollsak, sier stortingspolitiker og leder for kontrollkomiteen Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

– Helt avgjørende

Stortingsrepresentant Jonas Andersen Sayed (KrF) sier han også vil stemme for en opprettelse av en kontrollsak.

– NRKs avsløring viser en direkte kobling mellom Telenors utlevering av mobildata og grove menneskerettighetsbrudd. Det er en svært alvorlig sak, både for Telenor og Norge, sier Sayed til NTB.

Selv om komiteens gjennomgang fortsatt pågår, gjør alvoret i saken at KrF mener det er behov for en full kontrollsak med åpen høring.

– Det er helt avgjørende at Stortinget får den informasjonen som trengs for å vurdere om regjeringen har opptrådt med tilstrekkelig aktsomhet for å beskytte liv og menneskerettigheter overfor et brutalt regime, sier Sayed videre.

Viser til ansattes sikkerhet

Komiteen rettet først i oktober flere spørsmål tilknyttet Telenors virksomhet da saken sprakk.

Svarene var ifølge Amundsen ikke tilfredsstillende, og han mener næringsdepartementet holder tilbake viktige dokumenter i saken.

– En praksis som innebærer at eierdialogen ikke lenger vil være fortrolig mellom departementet som eier og selskapet, alene av den grunn at staten er eier i selskapet, vil trolig innebære at selskapene blir betydelig mer tilbakeholdne med å gi informasjon til staten som aksjeeier, skrev næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i sitt svar.

Telenor holder fast ved at Telenor Myanmar ikke hadde noe valg, og at selskapet måtte utlevere de sensitive dataene av hensynet til de ansattes sikkerhet.

Etter nyttår

Kontrollkomiteen har et møte tirsdag, hvor det skal stemmes over opprettelse av kontrollsak. Det er ventet at alle de fire representantene fra Frp skal stemme for, og sammen med Sayeds stemme vil det være nok støtte i komiteen.

Behandlingen av en eventuell kontrollsak vil ha oppstart tidligst etter nyttår.

Etter et tiår med forsøk på demokrati i Myanmar, grep militæret makten i et kupp i februar 2021. Juntaen avsatte landets sivile leder, Aung San Suu Kyi, rett før hennes nye regjering skulle tiltre. Etter kuppet er Suu Kyi og over 20.000 andre pågrepet. Opposisjonen har de siste årene dannet militser, som i samarbeid med etnisk baserte opprørsgrupper har tatt kontroll over store deler av landet.

