Oracle har igjen gjort det gratis å bruke Oracle JDK i produksjon

I 2018 endret Oracle lisensvilkårene for Java Development Kit (JDK), slik at utviklere som ville bruke utviklingsverktøyene i produksjon, måtte betale lisenspenger. Denne endringen ble av enkelte omtalt som en felle, siden Oracle JDK hadde vært gratis å bruke i 23 år.

I hvor stor grad det har slått til, er uklart, men etter alt å dømme har mange utviklere flyttet seg over til friprog-alternativer som AdoptOpenJDK/Eclipse Adoptium OpenJDK og Oracles egen OpenJDK, som begge har kunnet brukes fritt.

Fra og med versjon 17

I september ble det klart at Oracle JDK igjen skal være gratis tilgjengelig, fra og med JDK 17 som også kom i september. Dette gjelder også profesjonell bruk og i produksjon.

Helt nytt er dette altså ikke, men endringen kan ha gått mange hus forbi.

Oracle begrunner tilbaketoget med at selskapet har fått tilbakemeldinger fra utviklere, akademia og næringsliv om at de også ønsker seg en pålitelig og fjellstø Oracle JDK under en utvetydig gratislisens. Dette kalles for Oracle No-Fee Terms and Conditions.

Oracle skal fortsatt tilby Java SE-abonnementer som gir tilgang til support og andre tjenester.