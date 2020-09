Oracle kjøper seg inn i Tiktok, som flytter over til Oracles nettsky

Oracle bekreftet i helgen at selskapet skal kjøpe 12,5 prosent av aksjene i det nylig etablerte selskapet Tiktok Global, et amerikansk selskap som skal være ansvarlig for å tilby Tiktok-tjenestene til brukere i USA og det meste av verden for øvrig. I dag er det det kinesiske selskapet Bytedance som leverer Tiktok-tjenestene.

Også den amerikanske butikkjeden Walmart har kjøpt seg inn i selskapet med en andel på 7,5 prosent av aksjene. Til sammen har de to selskapene og andre, amerikanske eiere aksjemajoriteten i Tiktok Global.

Fire av de fem styremedlemmene i det nye selskapet er amerikanske. Det er planlagt at selskapets skal børsnoteres i USA innen 12 måneder.

Støttes av Trump

Dette skal være med på å sikre at selskapet forplikter seg til å overholde amerikansk lovgivning og personvernregler. Oracle mener at det nye selskapet vil kunne skape 25.000 nye jobber i USA.

Som NTB skrev i helgen, har president Donald Trump gitt den nye avtalen sin velsignelse. Dette skal kunne bidra til å sikre at Tiktok-tjenesten likevel ikke blir forbudt i USA. I utgangspunktet skulle Tiktok forbys i USA fra og med denne helgen, men dette forbudet har nå blitt utsatt med en uke.

Det er uklart hva som skjer etter dette, men fram til da vil Tiktok være tilgjengelig som vanlig.

Flyttes til Oracles nettsky

Det som også er klart, er at de internasjonale Tiktok-tjenestene skal kjøres fra Oracles nettsky. Oracle skriver i en pressemelding at en viktig årsak til dette teknologiske valget fra Tiktoks side, er suksessen videomøtetjenesten Zoom har hatt med å flytte store deler av tjenesten over i den samme skytjenesten.

– Oracle vil raskt rulle ut, skalere og drifte Tiktok-systemene i Oracle Cloud. Vi er hundre present sikre på vår evne til å levere et miljø med høy sikkerhet til Tiktok, og sørge for datasikkerhets for Tiktoks brukere i USA og andre steder i verden, sier Oracles CEO, Safra Catz, i pressemeldingen.

– Denne klart forbedrede sikkerheten og det garanterte personvernet vil bidra til den fortsatt rask vekst for Tiktok-brukerfellesskapet og komme alle interessenter til gode, mener Catz.

Blokkert forbud

Tiktok var ikke den eneste kinesiske tjenesten Trump-administrasjonen skulle forby i helgen. Men heller ikke forbudet mot Wechat ble noe av i denne omgang. I stedet fikk en gruppe som kaller seg U.S. Wechat User Alliance og andre medhold fra en distriktsdomstol i California til en midlertidig forføyning som blokkerer forbudet.

I kjennelsen er det tydelig at ytringsfriheten til brukerne av Wechat, hvor mange er kinesisktalende amerikanere, har veid tyngre enn argumentene og de framlagte bevisene for at Wechat utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.

Dermed har dommer Laurel Beeler blokkert forbudet mot Wechat i USA.