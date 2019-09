Oracle lover gratis databasetilgang i nettskyen på ubegrenset tid

Både Amazon, Google og Microsoft tilbyr utviklere og andre å teste selskapenes nettskytjenester uten å betale for det. Hos flere er det ingen tidsbegrensning på hvor lenge tjenesten kan benyttes. Men det er selvfølgelig begrenset hvor mye ressurser som er inkludert.

Inkludert i Oracle Cloud Free Tier:

• 2 Autonomous Databases (Autonomous Data Warehouse or Autonomous Transaction Processing), each with 1 OCPU and 20 GB storage

• 2 Compute VMs, each with 1/8 OCPU and 1 GB memory

• 2 Block Volumes, 100 GB total, with up to 5 free backups

• 10 GB Object Storage, 10 GB Archive Storage, and 50,000/month API requests

• 1 Load Balancer, 10 Mbps bandwidth

• 10 TB/month Outbound Data Transfer

• 500 Million ingestion Datapoints and 1 Billion Datapoints for Monitoring Service

• 1 million Notification delivery options per month and 1000 emails per month