Oracle med autonom Linux: – Hvis du vil ha alt dette, må du være villig til å betale mindre

I fjor høst, under selskapets OpenWorld-konferanse, lanserte Oracle selskapets Autonomous Database – autonome databaser hvor kunstig intelligens og maskinlæring brukes til å automatisk optimalisere, sikre og skalere databaser. Dette er en del av selskapets plan om å gjøre hele nettskyplattformen «selvkjørende», noe som skal gi bedre tilgjengelighet og lavere kostnader.

Nå har Oracle tatt et skritt videre. Under årets OpenWorld, som startet i San Francisco i går kveld, avduket Oracle-sjef Larry Ellison det han hevder er verdens første og eneste autonome operativsystem, Oracle Autonomous Linux.

Nivået under

– Autonomous Database patcher seg selv. Men dersom du vil være kritisk – og hvorfor ikke – er Autonomous Database det eneste du kjører i skyen din? Autonomous Database patcher seg selv og konfigurerer seg selv mens den kjører. Det er flott, men dersom jeg husker noe om databehandling – kjører ikke databasen på et operativsystem? […] Det høres da ut som at sårbarheten er i koden på nivået rett under databasen. Hva skal du gjøre med det, spurte Ellison retorisk.

Svaret hans var selvfølgelig Oracle Autonomous Linux, som allerede danner grunnlaget for Oracles nettsky.

– Alle applikasjonene våre og hele infrastrukturen vår kjøres på Autonomous Linux. Flere hundre tusen servere og flere hundre millioner transaksjoner hver dag viser at Autonomous Linux er live i skyen vår, sa Ellison.

Skal eliminere menneskelige feil

Det nye operativsystemet skal kunne provisjonere, skalere, fininnstille og oppdatere seg selv, uten at driften avbrytes.

– Det er ingen menneskelige feil, vi overser ingenting, det er ingen forsinkelser eller venting for å planlegge nedetid. […] Det kjører seg selv, og når du eliminerer menneskelig arbeid, eliminerer du menneskelige feil. Det er bra, for menneskelige feil fører til datatap og nedetid, sa Ellison.

Oracle Autonomous Linux kan velges på samme måte som andre Linux-distribusjoner fra Oracle Cloud Markedplace. Det er ingen lisenskostnader knyttet til bruken av dette operativsystemet. Samtidig skryter Ellison av at Oracle Autonomous Linux er hundre prosent binærkompatibelt med Red Hat Enterprise Linux (RHEL), og at Oracle i løpet av de siste 13 årene ikke har mottatt en eneste rapport om kompatibilitetsfeil med Red Hat-programvare.

Til tross for likhetene med RHEL, skal Oracle Autonomous Linux ifølge Ellison være mer rettet mot høy tilgjengelighet og stor belastning enn originalen. Samtidig skal det være svært enkelt å migrere fra RHEL til Autonomous Linux.

– Hvis du vil ha alt dette, må du være villig til å betale mindre, sa Ellison.